Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se llevará a cabo por primera vez en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo. En esta oportunidad, el torneo contará con 48 selecciones (antes eran 32), las cuales estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 104 partidos por disputarse. En cuanto a las sedes, el evento más importante del mundo se desarrollará en 16 ciudades anfitrionas. En México se jugará en Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Por su parte, en Canadá se disputarán partidos en Vancouver y Toronto. Mientras que en Estados Unidos habrá 11 sedes, entre ellas Miami, Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Houston y Filadelfia. Sin embargo, en medio de la cuenta regresiva para la cita mundialista, la Selección de Irán informó a la FIFA que renuncia a competir en el torneo, por lo que el reglamento cobra un papel fundamental para cubrir esta vacante. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.