El Mundial 2026, que se llevará a cabo por primera vez en Estados Unidos, México y Canadá, está a la vuelta de la esquina, por lo que muchas selecciones de fútbol se vienen preparando arduamente para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo. En esta oportunidad, el torneo contará con 48 selecciones (antes eran 32), las cuales estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con un total de 104 partidos por disputarse. En cuanto a las sedes, el evento más importante del mundo se desarrollará en 16 ciudades anfitrionas. En México se jugará en Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Por su parte, en Canadá se disputarán partidos en Vancouver y Toronto. Mientras que en Estados Unidos habrá 11 sedes, entre ellas Miami, Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Houston y Filadelfia. Sin embargo, en medio de la cuenta regresiva para la cita mundialista, la Selección de Irán informó a la FIFA que renuncia a competir en el torneo, por lo que el reglamento cobra un papel fundamental para cubrir esta vacante. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO DE LA FIFA TRAS LA RENUNCIA DE IRÁN POR PARTICIPAR EN EL MUNDIAL 2026?

El pasado 11 de marzo, la selección de Irán anunció que no disputará el Mundial 2026 debido a que, según su ministro de Deportes, Ahmad Doyanmali, no se cuenta con las garantías suficientes para que sus jugadores participen, luego de que Estados Unidos e Israel asesinaran a su líder, el ayatolá Alí Jameneí. De esta manera, basándose en el artículo 6.7 del reglamento de la FIFA indica que “si una asociación participante se retira o queda excluida del Mundial, el consejo de la FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra“.

@noticiastelemundo 🇮🇷⚽️Irán anuncia que se retira de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, dijo que su selección no estará debido a los conflictos entre su país y EE.UU.: "después de que el Gobierno mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial". ♬ original sound - Noticias Telemundo

En ese sentido, el diario Ole indica que existirían tres escenarios que podrían beneficiar a ciertos equipos, es decir, reemplazar el cupo de Irán por otra selección asiática, definir al sustituto según el ranking FIFA o dejar la vacante sin efecto. Es así que, si se da el primer caso, la selección que ocuparía ese lugar sería Irak, que actualmente se encuentra disputando el repechaje, y Emiratos Árabe jugaría la repesca. Asimismo, otro de los casos que plantean es que se mantenga tal cual el grupo G del Mundial, lo que provocaría que Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda tengan menos chances de pasar a los octavos de final, conforme comparte La República.

¿POR QUÉ FELIPE CHÁVEZ NO FUE CONVOCADO A LA SELECCIÓN PERUANA?

Este lunes 16 de marzo, Mano Menezes presentó la lista de 25 jugadores convocados de la selección peruana para los partidos amistosos frente a Senegal este sábado 28 de marzo y ante Honduras el 31 de marzo. No obstante, entre los futbolistas convocados no figura el nombre del volante peruano Felipe Chávez, uno de los jugadores que ha generado mayor expectativa por su destacado presente en la Bundesliga. Es así que, en una entrevista para el medio alemán Express24, el jugador del FC Colonia destacó su amor por la selección; aunque reveló que, por ahora, prefiere enfocarse en ayudar a su equipo que se encuentra atravesando un mal momento futbolístico.

“Si bien es un gran honor y un reconocimiento a mis logros deportivos, decidí conscientemente no jugar con la selección nacional peruana. Mi prioridad es brindar el mejor apoyo posible a mi club y al equipo durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé el próximo parón internacional para seguir ofreciendo mis servicios y apoyar de la mejor manera al FC Köln en su misión de permanecer en la liga”, explicó Chávez.