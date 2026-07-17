Qatar, que ya fue sede del Mundial 2022, aparece ahora como principal candidato para albergar la próxima edición del Mundial de Clubes ampliado. (Fuente: StadiumDB)
Qatar, que ya fue sede del Mundial 2022, aparece ahora como principal candidato para albergar la próxima edición del Mundial de Clubes ampliado. (Fuente: StadiumDB)
Por Redacción EC

El renovado Mundial de Clubes, que reunió a los mejores equipos de cada continente, despertó un enorme interés entre aficionados, patrocinadores y cadenas de televisión. Con ese impulso, la FIFA ya trabaja en la organización del certamen de 2029, cuya sede aún no ha sido oficializada, aunque Qatar se perfila como el principal favorito para quedarse con el evento.