El renovado Mundial de Clubes, que reunió a los mejores equipos de cada continente, despertó un enorme interés entre aficionados, patrocinadores y cadenas de televisión. Con ese impulso, la FIFA ya trabaja en la organización del certamen de 2029, cuya sede aún no ha sido oficializada, aunque Qatar se perfila como el principal favorito para quedarse con el evento.

Por qué Qatar se ha convertido en el gran favorito

Las razones por las que Qatar emerge como favorito combinan deporte, infraestructura y política.

Infraestructura probada : el país cuenta con ocho estadios modernos, sistema de transporte integrado, hoteles de alta capacidad y experiencia operativa reciente, tras organizar con éxito el Mundial 2022.

: el país cuenta con ocho estadios modernos, sistema de transporte integrado, hoteles de alta capacidad y experiencia operativa reciente, tras organizar con éxito el Mundial 2022. Experiencia en grandes eventos : más allá del fútbol, ​​Qatar ha albergado torneos continentales y mundiales en Múltiples disciplinas, lo que le da reputación de anfitrión confiable.

: más allá del fútbol, ​​Qatar ha albergado torneos continentales y mundiales en Múltiples disciplinas, lo que le da reputación de anfitrión confiable. Estrategia de imagen global : el emirato busca consolidarse como hub deportivo y mediático, y un Mundial de Clubes con los mejores equipos del planeta refuerza esa narrativa.

: el emirato busca consolidarse como hub deportivo y mediático, y un Mundial de Clubes con los mejores equipos del planeta refuerza esa narrativa. Apoyo dentro de la FIFA : informes señalan que la idea cuenta con respaldo de sectores clave del organismo, interesados ​​en mantener el vínculo con una sede que ya demuestre capacidad de inversión y organización.

A esto se suma que, a diferencia de otros países, Qatar puede garantizar rápidamente estadios y logística sin grandes obras nuevas, algo que seduce a una FIFA que quiere certezas en eventos de esta magnitud.

Qué cambiaría para el Mundial de Clubes: formato, fechas y clima

El próximo Mundial de Clubes está llamado a consolidar el nuevo formato ampliado , con más equipos, más partidos y más peso simbólico para el título de campeón mundial de clubes. Se habla de un torneo con hasta 48 equipos , distribuidos en grupos y fases eliminatorias, lo que requiere sedes compactas, buena conectividad y servicios de alto nivel.

Si Qatar es elegido, el certamen se jugaría previsiblemente entre diciembre y marzo , en pleno invierno europeo, tal como ocurrió con la Copa del Mundo de 2022, aprovechando temperaturas templadas en el Golfo. Esto obligaría a reajustar calendarios de ligas, copas y competiciones como la Champions League, pero también permitiría evitar el calor extremo del verano y concentrar los partidos en una ventana más manejable para jugadores y aficionados.

Impacto para clubes, hinchas y el negocio del fútbol

Mover el Mundial de Clubes a Qatar tendría un impacto directo en la experiencia de clubes y aficionados. Para los equipos, supone viajar a una sede con instalaciones de primer nivel, centros de entrenamiento modernos y estadios pensados ​​para grandes eventos, aunque también implica ajustarse a desplazamientos largos y posibles cambios en la preparación física por la ventana invernal.

Para los hinchas, Qatar ofrece un entorno compacto, donde varios estadios se concentran en una radio reducida, permitiendo asistir a más de un partido en pocos días, pero también plantea desafíos de costos y distancias para quienes viajan desde América o Europa. En términos de negocio, la FIFA seguiría apostando por mercados con fuerte capacidad de inversión y por un modelo donde los grandes torneos funcionan como vitrinas globales de ciudades y países que quieren mostrarse al mundo.

La FIFA aún no toma una decisión definitiva

Pese a que Qatar parte como favorito, la FIFA todavía no ha anunciado oficialmente cuál será la sede del Mundial de Clubes 2029. La elección dependerá de factores deportivos, comerciales, logísticos y del calendario internacional, por lo que el organismo continuará evaluando las distintas propuestas antes de hacer el anuncio definitivo.

Mientras tanto, la posibilidad de que Qatar vuelva a albergar un gran torneo internacional genera expectativa en el mundo del fútbol. Si finalmente resulta elegido, el país reafirmará su posición como uno de los principales organizadores de eventos deportivos globales y el Mundial de Clubes iniciará una nueva etapa con un formato que promete seguir creciendo en alcance e impacto.

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