Alianza Lima hizo oficial las contrataciones de Franco Navarro y Wilmar Valencia, quienes desempeñarán los cargos de director deportivo y director de divisiones menores, respectivamente. Y, en las próximas horas, generando gran expectativa, se haría pública la llegada de Néstor Gorosito como nuevo entrenador de los victorianos. A propósito de este tema, José el ‘Puma’ Carranza expresó una frase que generó polémica.

El ‘Puma’ Carranza ironiza sobre la llegada de ‘Pipo’ Gorosito a Alianza Lima con polémica frase: “Son compadres, tienen dos bajas”

“Alianza Lima ha traído a Gorosito porque son compadres. ¿Por qué? Porque tienen 2 bajas”, empezó diciendo Carranza en el programa la ‘La interna’, del canal de YouTube Trivu TV. Este comentario dejó sorprendidos a los demás panelistas.

Néstor Gorosito será nuevo DT de Alianza Lima. (Foto: AFP)

Esto, como se esperaba, provocó la molestia de varios hinchas de Alianza Lima, quienes expresaron su malestar en redes sociales. Recordemos que no es la primera vez que el excapitán merengue le envía este tipo de mensajes a algún sector perteneciente de la institución blanquiazul.

El 'Puma' Carranza ganó 8 títulos nacionales con Universitario. (Foto: Difusión)

‘Puma’ Carranza le responde a Leao Butrón tras recordar pelea: “Respeto su trayectoria, es el capitán del descenso”

A Carranza le preguntaron en el programa ‘La Interna’ sobre lo dicho por Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima. Lejos de querer estrechar lazos con el exguardameta del club victoriano, el ‘Puma’ arremetió contra él. “Nos metimos un par de puñetes y listo, nada más. Que hable, siempre le digo mongo”.

Luego, el resto del panel le dijo a Carranza que Butrón había expresado un respeto por su trayectoria, a lo que el excentrocampista de la ‘U’ dijo lo siguiente: “Respeto su trayectoria, es el capitán del descenso”.

El ídolo merengue también se refirió al cruce de palabras que tuvo con Bruno Marioni, gerente deportivo de la institución aliancista, en la previa de lo que significaría el triunfo merengue por 2-0 ante los ‘Íntimos’ en las semifinales del Torneo de Promoción y Reservas 2024. “Si quieren lo jugamos en Matute, o donde quieran ustedes”, le dijo Carranza al directivo aliancista.

Qué dijo Leao Butrón sobre el ‘Puma’ Carranza

En una entrevista para el podcast de Roberto Martínez, Butrón contó una anécdota en la que se fue a los golpes con el ‘Puma’. “Me dijo que no me metiera con su sobrino y me metió una cachetada. Yo estaba sorprendido, pero le respondí con un puñete”, empezó contando el exgolero de la San Martín.

Luego, Leao añadió: “Lo vi en la selección, le pedí disculpas porque me equivoqué. Hoy en día lo respeto mucho, es una persona espectacular”.

‘Puma’ Carranza le responde a Leao Butrón tras recordar pelea: “Respeto su trayectoria, es el capitán del descenso”. (Foto: Composición GEC)

¿Cuántos títulos ganó Leao Butrón en su carrera futbolística?

Butrón fue campeón en tres oportunidades con Alianza Lima: 2003, 2004 y 2017. Además, también logró igual cantidad de campeonatos nacionales con San Martín (2007,2008 y 2010) y dos con Sporting Cristal (1995 y 1996). Asimismo, también es necesario destacar que pasó por la selección peruana en distintos procesos de Eliminatorias. Así también se puso la camiseta bicolor en Copa América, aunque no pudo jugar ningún Mundial.