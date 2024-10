Universitario sigue teniendo la primera opción para ganar el Torneo Clausura 2024. Sin embargo, está obligado a ganarle este domingo a Cienciano para mantener esta opción hasta la última jornada, cuando les toque enfrentar a Los Chankas en la última jornada. En este sentido, Rodrigo Ureña, volante de los cremas, publicó un sentido mensaje en el que expresa que deben seguir adelante y que el plantel se encuentra fuerte.

“Esto continúa. A no bajar los brazos y levantar la cabeza. Nadie dijo que sería fácil, pero acá estamos. ¡Siempre hacia adelante!”, señaló el chileno en su cuenta de Instagram. Recordemos que la derrota golpeó fuerte a la hinchada de la ‘U’, pues esperaban otro resultado ante los celestes.

Es necesario destacar que Ureña fue cambiado en el entretiempo del partido ante los rimenses, pero no se encuentra lesionado. Su cambio se debió a una decisión relacionada estrictamente a lo futbolístico de parte del técnico Fabián Bustos. Se espera que el centrocampista sea nuevamente titular este domingo ante Cienciano en el estadio Monumental.

¿Cómo reaccionó Fabián Bustos a la derrota de Universitario?

Fabián Bustos, técnico merengue, analizó lo que fue la derrota ante Cristal en conferencia. “No estuvimos a la altura nosotros, el rival hizo muchos cambios desde lo táctico para intentar anularnos a nosotros, pero nosotros no estuvimos bien, no estuvimos finos, no estuvimos competitivos, ganando duelos, pelotas divididas, no estuvimos jugando como lo sabemos hacer”.

Asimismo, el argentino aseguró que su equipo mejoró en el segundo tiempo. “El segundo tiempo si jugamos, fuimos superiores, tuvimos dos errores, donde uno nos convierte y otro no. ¿Qué hicimos mal? Seguramente lo voy a ver y lo vamos a trabajar con los chicos, competir como lo sabemos hacer, con mucha más entrega, la misma intensidad y la intención de juego que tuvimos el segundo tiempo”.

Por último, Bustos se mostró muy enfático en que pueden ser campeones si mantienen el nivel de la segunda etapa ante los rimenses. “Cuando nos planificamos con los jugadores a inicio de temporada, queríamos llegar a la final, ya lo conseguimos, pero no nos conformamos con eso. Queremos ser campeones, darle a nuestra gente que tanto pide, ya ganamos el primer torneo, estamos primeros en el segundo, estoy fuerte porque ellos me demuestran que si jugamos como lo hicimos en el segundo tiempo tenemos grandes chances”.

Cuáles fueron los resultados y programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2024

Martes 22 de octubre

- Atlético Grau 2-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Los Chankas 2-1 César Vallejo / Finalizado

- Melgar 1-0 UTC / Finalizado

- Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo / Finalizado

Miércoles 23 de octubre

- ADT 2-0 Unión Comercio / Finalizado

- Cienciano 3-0 Alianza Atlético / Finalizado

- Carlos A. Mannucci 4-1 Cusco FC / Finalizado

- Sporting Cristal 2-1 Universitario / Finalizado

Jueves 24 de octubre

- Comerciantes Unidos 0-0 Sport Boys/ Finalizado