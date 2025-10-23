Universitario de Deportes consiguió una victoria dramática frente a Ayacucho FC. El equipo crema se impuso 2-1 gracias a un gol en el tiempo de descuento anotado por José Rivera. El festejo del ‘Tunche’ resonó en todo el país, ya que este triunfo representa un paso clave en la lucha por conquistar el tan esperado tricampeonato en la Liga 1. A propósito de ello, José Carvallo, exarquero y dos veces campeón nacional con la ‘U’, reveló cuánto ganó apostando tras este resultado.

El sorprendente monto que ganó José Carvallo en apuesta tras gol agónico de Tunche Rivera con Universitario: “100 ‘mangos’ le he metido”

En el programa de L1 MAX que cubría el partido entre Universitario y Ayacucho FC, un grupo de expertos compartía sus impresiones en tiempo real. Ya en los instantes finales del encuentro, Carvallo sorprendió al público al declarar que estaba dispuesto a arriesgar una apuesta, confiando plenamente en que el equipo crema lograría un resultado favorable.

Al inicio, el exlíder del vestuario del club de Ate analizó las probabilidades del partido y decidió arriesgarse con una apuesta. Tras el gol de último minuto anotado por el ‘Tunche’, reveló que ganó cerca de 500 soles. La alegría fue doble para Carvallo, quien celebró con entusiasmo la victoria del equipo dirigido por Jorge Fossati.

“Ahorita voy a apostar un gol de la ‘U’, ahorita. Ya está, ¿Un palo o dos? Vamos, ¡Gol ca…!, ¡Gol del ‘Tunche’! Bien el ‘Tunche’. Ya metí, ya gané. Gané como 500 ‘mangos’. 100 ‘mangos’ le he metido”, dijo Carvallo en L1 Max.

Con dicho resultado, los merengues se mantienen como líderes absolutos del Torneo Clausura, con una clara ventaja de siete puntos sobre Cusco FC, su máximo perseguidor en la tabla de posiciones.

¡Atención, hincha crema! Estos son los resultados que necesita Universitario para ser tricampeón del fútbol peruano

La ‘U’ tiene la oportunidad de acercarse aún más al tricampeonato si logran imponerse a Sporting Cristal este jueves. La celebración del título incluso podría adelantarse al sábado, sin necesidad de que juegue, en caso de que Atlético Grau supere a Cusco FC como visitante.

En caso de que su principal perseguidor logre una victoria, Universitario se verá obligado a vencer a ADT para asegurar el tricampeonato. Sin embargo, si Cusco FC solo consigue un empate, al equipo crema le alcanzará con igualar su partido para consagrarse campeón.

Si Universitario no logra buenos resultados frente a Sporting Cristal y ADT, aún tendría una última oportunidad de consagrarse campeón: podría levantar el título en casa, ante un estadio Monumental repleto, cuando enfrente a Deportivo Garcilaso.

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)

- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 16 del Clausura

Viernes 24 de octubre

15:00Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano

18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau

Domingo 26 de octubre

11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC

15:15 UTC vs. Alianza UDH

15:30 ADT vs. Universitario

18:00 Melgar vs. Sport Huancayo