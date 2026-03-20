A pocos meses de que se inicie un nuevo proceso de eliminatorias para el próximo Mundial de fútbol, la selección peruana se mantiene enfocada en realizar un recambio generacional para encontrar nuevos jugadores. Frente a esta situación, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció con bombos y platillos la contratación de Mano Menezes para dirigir a la blanquirroja con el objetivo de clasificar a una cita mundialista luego de varios años. Es así que, a pocos días de afrontar un nuevo amistoso internacional, el brasileño dio a conocer la lista oficial de convocados para estos partidos frente a Senegal y Honduras. A pesar de que algunos jugadores referentes ya no se encuentran en la convocatoria, como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Renato Tapia, entre otros, lo que ha llamado la atención, tanto de los medios deportivos como de los hinchas, es la no inclusión de Felipe Chávez en este proceso. Frente a ello, el futbolista de la Bundesliga no dudó en pronunciarse y explicar los motivos por los cuales no estará presente en estos importantes partidos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO FELIPE CHÁVEZ POR NO SER CONVOCADO A LA SELECCIÓN PERUANA?

Este lunes 16 de marzo, Mano Menezes presentó la lista de 25 jugadores convocados de la selección peruana para los partidos amistosos frente a Senegal este sábado 28 de marzo y ante Honduras el 31 de marzo. No obstante, entre los futbolistas convocados no figura el nombre del volante peruano Felipe Chávez, uno de los jugadores que ha generado mayor expectativa por su destacado presente en la Bundesliga. Es así que, en una entrevista para el medio alemán Express24, el jugador del FC Colonia destacó su amor por la selección; aunque reveló que, por ahora, prefiere enfocarse en ayudar a su equipo que se encuentra atravesando un mal momento futbolístico.

“Si bien es un gran honor y un reconocimiento a mis logros deportivos, decidí conscientemente no jugar con la selección nacional peruana. Mi prioridad es brindar el mejor apoyo posible a mi club y al equipo durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé el próximo parón internacional para seguir ofreciendo mis servicios y apoyar de la mejor manera al FC Köln en su misión de permanecer en la liga”, explicó Chávez.

LISTA OFICIAL DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN PERUANA

Arqueros:

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Universitario)

Defensas:

Alfonso Barco (HNK Rijeka - Croacia)

Cesar Inga (Universitario)

Fabio Gruber (Núremberg de Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes:

Adrián Quiroz (Los Chankas)

André Carrillo (Corinthians de Brasil)

Erick Noriega (Gremio de Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Castillo (Universitario)

Jesús Pretell (LDU de Ecuador)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros: