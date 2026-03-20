Por Redacción EC

A pocos meses de que se inicie un nuevo proceso de eliminatorias para el próximo Mundial de fútbol, la selección peruana se mantiene enfocada en realizar un recambio generacional para encontrar nuevos jugadores. Frente a esta situación, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció con bombos y platillos la contratación de Mano Menezes para dirigir a la blanquirroja con el objetivo de clasificar a una cita mundialista luego de varios años. Es así que, a pocos días de afrontar un nuevo amistoso internacional, el brasileño dio a conocer la lista oficial de convocados para estos partidos frente a Senegal y Honduras. A pesar de que algunos jugadores referentes ya no se encuentran en la convocatoria, como Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Renato Tapia, entre otros, lo que ha llamado la atención, tanto de los medios deportivos como de los hinchas, es la no inclusión de Felipe Chávez en este proceso. Frente a ello, el futbolista de la Bundesliga no dudó en pronunciarse y explicar los motivos por los cuales no estará presente en estos importantes partidos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.