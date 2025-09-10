El tenso momento que protagonizaron Erick Osores y Toño Vargas en los últimos minutos del Paraguay vs Perú por Oliver Sonne

La selección peruana se despidió de una Eliminatoria que fue una verdadera pesadilla para los hinchas. La Bicolor cayó 1-0 ante Paraguay en la última jornada y, de esta manera, le dijo adiós al torneo ubicándose penúltimo en la tabla de posiciones. Durante este encuentro, Erick Osores y ‘Toño’ Vargas protagonizaron un tenso momento por Oliver Sonne en plena transmisión en vivo.

El tema generó debate durante la transmisión del partido entre Perú y Paraguay por América Televisión. La polémica surgió cuando el técnico Óscar Ibáñez se preparaba para realizar una modificación que permitiría el ingreso de Erick Noriega.

En ese momento, el reportero ubicado a nivel de campo hizo un comentario respecto a la reacción de Oliver Sonne, nacido en Dinamarca, lo que encendió la conversación en plena cobertura. “La cara de desilusión de Oliver Sonne, no exagero, al describirlo la verdad“, indicó el periodista.

En ese momento que Osores expresó una opinión que daría inició a la discusión. “Que no venga más, es una falta de respeto lo que le están haciendo a este chico”. Vargas, por su parte, contestó: “No le están faltando el respeto”.

“Este chico juega en la Premier League hermano”, volvió a la carga Erick. “¿Y no poner a un jugador es una falta de respeto?“, replicó ‘Toño’. ”Para mí, sí, este jugador sí“, respondió Osores. ”El que lo pongan o no lo pongan no pasa por una falta de respeto, por cuestión de elección puede ser, por gracia o no gracia", dijo el relator.

Erick encendió más la conversación con una particular comparación. “No, no, no, el Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para Toño Vargas, es lo que entiendo, hay que darle un valor”.

“¿Y tú qué hacías en el Mundialito de El Porvenir? ¿Quién te manda allá?Estoy hablando de fútbol de alto nivel, estoy narrando un partido de Eliminatorias y él proviene de un equipo secundario, digamos, de la Premier League, no juega en un primer equipo tampoco, ¿para qué me mandas a El Porvenir? Capaz es un problema tuyo", sentenció Vargas.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Argentina: 38 puntos (+21) Clasificado Ecuador: 29 puntos (+9) Clasificado Colombia: 28 puntos (+10) Clasificado Uruguay: 28 puntos (+10) Clasificado Brasil: 28 puntos (+7) Clasificado Paraguay: 28 puntos (+4) Clasificado Bolivia: 20 puntos (-18) Venezuela: 18 puntos (-10) Perú: 12 puntos (-15) Eliminado Chile: 11 puntos (-18) Eliminado

