Alianza Lima confirmó que Néstor Gorosito seguirá para la próxima temporada a cargo del equipo victoriano. A propósito de ello, el popular ‘Pipo’ se refirió al motivo que provocó que el cuadro íntimo quedara regalado en la lucha por el Torneo Apertura. Sorprendentemente, en su explicación mencionó a José Rivera, delantero de Universitario.

“El equipo dio la talla a nivel internacional. Debemos mejorar, principalmente, por lo hecho en este torneo. Porque en el torneo anterior fue la última pelota de Rivera en nuestra cancha en el último minuto con un jugador menos… contra la ‘U’… ahí estuvo la diferencia de los dos puntos que nos sacó la ‘U’, por eso ellos terminaron primero. Debemos mejorar nosotros como cuerpo técnico y con el plantel que tengo, y excelentes jugadores”, indicó el argentino en conferencia.

Recordemos que ambos clubes empataron 1-1 en el clásico del Torneo Apertura. El primer tanto lo hizo Kevin Quevedo para los locales, mientras que el ‘Tunche’ igualó el duelo a poco y nada del pitazo final. Esta situación, sin duda, dejó un malestar aquella noche en el cuadro blanquiazul.

Mr. Peet y su polémica opinión sobre la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Una noticia que...”

“Ya firmó el contrato Néstor Gorosito. Fue positivo ver a Pipo Gorosito nuevamente en la zona técnica (contra Sport Huancayo), se la pasó expulsado. Te proyecta otra cosa cuando está en el banco, incluso es una proyección distinta para el jugador porque está el líder del equipo al borde del campo”, dijo en primera instancia Mr Peet en Madrugol.

“Entonces, bueno, una noticia que el hincha de alianza estaba esperando. Ahora esperar el mercado y el movimiento en cuanto a las contrataciones que va a realizar Alianza. Esto no quiere decir que se tenga que distraer porque Alianza tiene que seguir jugando y ganando todo lo que venga”, agregó el también relator.

Recordemos que Gorosito llegó en esta temporada a Alianza. Uno de sus objetivos era llevar al equipo victoriano a la zona de grupos de Copa Libertadores, reto que terminó cumpliendo. Además, también hizo una buena campaña en la Copa Sudamericana, competencia en la que llegó a los cuartos de final.

Néstor Gorosito seguirá en Alianza Lima para la temporada 2026. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas 1-0 Juan Pablo II (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Cienciano 1-2 Cusco FC (Finalizado)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau 0-2 UTC (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 0-1 Sporting Cristal (Finalizado)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

- Sport Boys 1-0 Melgar (Finalizado)

- Universitario 2-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 16 del Clausura

Viernes 24 de octubre

15:00 Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Sábado 25 de octubre

13:00 Ayacucho FC vs. Deportivo Garcilaso

15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano

18:00 Cusco FC vs. Atlético Grau

Domingo 26 de octubre

11:00 Sporting Cristal vs. Chankas CYC

15:15 UTC vs. Alianza UDH

15:30 ADT vs. Universitario

18:00 Melgar vs. Sport Huancayo