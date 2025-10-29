Edison Flores ha sido protagonista de la mayoría de los videos de celebración por el tricampeonato de Universitario. Fiel a su particular forma de ser, el popular ‘Orejas’ se ha encargado de arrancarle risas hasta al hincha más serio del cuadro crema. Sin embargo, en esta oportunidad, el exMorelia generó preocupación en los fanáticos merengues debido a unas palabras que le dedica a César Inga, figura de la ‘U’ en esta campaña.
El video que protagonizan Edison Flores y César Inga y es motivo de preocupación para los hinchas de Universitario: “Quiero decirte...”
Flores aprovechó el momento para darle unos consejos a Inga y dejó a entrever que es muy posible su salida al extranjero, lo que generó incertidumbre en el seguidor de Universitario, pues se trata de una pieza fundamental en el esquema de Jorge Fossati, técnico del primer equipo.
“No sé si se nos va, pero ahorita lo tenemos acá y lo disfrutamos. Yo solamente quiero decirte algo y es que quiero que decidas bien, que seas como eres siempre, que seas siempre humilde, porque así vas a llegar lejos por tu capacidad”, dijo en primera instancia Flores.
“Yo estoy muy feliz y agradecido, antes lo miraba por la tele y ahora somos campeones juntos, la verdad que no tengo palabras”, contestó el exADT.
“Tu vas a estar en la selección. Yo te exijo siempre porque tienes condiciones, estás muy lejos de llegar a su techo y lo quiero mucho porque está en la ‘U’. No sé si te nos vas, pero si tienes la posibilidad tómala y dalo todo“, replicó Edison.
¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universitario?
Bastante emocionado por lograr el tricampeonato, Rodrigo Ureña, volante chileno, le dedicó unas palabras al clásico rival, Alianza Lima. “Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, comentó el referente del cuadro de Ate.
Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Viernes 24 de octubre
- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado
Sábado 25 de octubre
- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado
- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado
- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado
Domingo 26 de otubre
- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado
- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado
- ADT 1-2 Universitario / Finalizado
- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado
Descansan: Alianza Lima y Sport Boys
Programación de la fecha 17 del Clausura
Viernes 31 de octubre
20:00 Alianza Lima vs. Melgar
Sábado 1 de noviembre
13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho
FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT
Domingo 2 de noviembre
13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC
15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético
18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II
18:00 Sport Boys vs. UTC
