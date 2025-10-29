Edison Flores ha sido protagonista de la mayoría de los videos de celebración por el tricampeonato de Universitario. Fiel a su particular forma de ser, el popular ‘Orejas’ se ha encargado de arrancarle risas hasta al hincha más serio del cuadro crema. Sin embargo, en esta oportunidad, el exMorelia generó preocupación en los fanáticos merengues debido a unas palabras que le dedica a César Inga, figura de la ‘U’ en esta campaña.

El video que protagonizan Edison Flores y César Inga y es motivo de preocupación para los hinchas de Universitario: “Quiero decirte...”

Flores aprovechó el momento para darle unos consejos a Inga y dejó a entrever que es muy posible su salida al extranjero, lo que generó incertidumbre en el seguidor de Universitario, pues se trata de una pieza fundamental en el esquema de Jorge Fossati, técnico del primer equipo.

“No sé si se nos va, pero ahorita lo tenemos acá y lo disfrutamos. Yo solamente quiero decirte algo y es que quiero que decidas bien, que seas como eres siempre, que seas siempre humilde, porque así vas a llegar lejos por tu capacidad”, dijo en primera instancia Flores.

“Yo estoy muy feliz y agradecido, antes lo miraba por la tele y ahora somos campeones juntos, la verdad que no tengo palabras”, contestó el exADT.

“Tu vas a estar en la selección. Yo te exijo siempre porque tienes condiciones, estás muy lejos de llegar a su techo y lo quiero mucho porque está en la ‘U’. No sé si te nos vas, pero si tienes la posibilidad tómala y dalo todo“, replicó Edison.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras el tricampeonato de Universitario?

Bastante emocionado por lograr el tricampeonato, Rodrigo Ureña, volante chileno, le dedicó unas palabras al clásico rival, Alianza Lima. “Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, es así, que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados, y con eso me quedo, un tricampeonato para cerrar el estadio”, comentó el referente del cuadro de Ate.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado

- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado

- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado

- ADT 1-2 Universitario / Finalizado

- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Programación de la fecha 17 del Clausura

Viernes 31 de octubre

20:00 Alianza Lima vs. Melgar

Sábado 1 de noviembre

13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho

FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT

Domingo 2 de noviembre

13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC

15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético

18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II

18:00 Sport Boys vs. UTC