Alianza Lima logró una victoria clave por 2-1 frente a Universidad Católica en suelo ecuatoriano, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Más allá del impacto deportivo, el triunfo generó una profunda emoción tanto en la afición como en figuras representativas del club. Uno de los momentos más conmovedores se vivió al término del partido, durante la conferencia de prensa, cuando Mr. Peet, visiblemente emocionado, tomó la palabra para agradecer al técnico Néstor Gorosito por haber renovado la ilusión de toda la hinchada blanquiazul.

“Profe, buenas noches, yo al nombre de todo el pueblo de Alianza que vino hoy, quisiera decirle muchas cosas, perdón, pero yo no vengo acá a hablarle ni de técnica ni de táctica, porque me parecía un atrevimiento”, empezó diciendo Peter Arévalo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Luego, el comunicador añadió: “Sí quiero decirle profe que usted se está metiendo en los corazones de los aliancistas para toda la vida, de verdad, yo a nombre de toda esa gente que vino a Quito, le doy las gracias”.

Dichas palabras del periodista peruano sorprendieron a más de un colega suyo en plena rueda de prensa. Sin embargo, cabe mencionar que no es la primera vez que dicho personaje protagoniza una situación parecida.

Cabe mencionar que, pese a las críticas, Arévalo siempre ha manifestado ser hincha del equipo blanquiazul. No obstante, según sus propio testimonio, esto no infiere para emitir su juicio periodístico con la mayor objetividad posible.

Peter Arévalo se mostró muy emocionado por la clasificación de Alianza Lima a cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: @Madrugol)

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el triunfo de Alianza Lima en Ecuador?

El estratega argentino se mostró muy agradecido con el apoyo de su hinchada. “Te conmueve lo de la gente, impresionante, la cantidad de gente que vino de nosotros, viajando 30 y picos de horas, 40 horas, de micro, muy agradecido, el plantel trata de responder, brindándose completo, a nosotros nos llena de orgullo los jugadores que tenemos, a donde vamos nos sentimos locales, muy agradecido para con toda la gente”.

Sobre el rival que podrían enfrentar en cuartos de final, ‘Pipo’ no mostró preferencia. “De preferir, no prefiero a ninguno, todos los que han llegado hasta acá por méritos propios, vamos enfrentando cada vez a equipos más difíciles porque se van manteniendo, pero no hay que olvidarse de todos los partidos que hemos jugado de visitante, que lo hemos hecho muy bien, de local también”.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza volverá a jugar este domingo 24 de agosto. Su duelo será nada menos que ante Universitario, en lo que será una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este esperado encuentro está pactado para iniciarse a las 5:30 p.m. en el estadio Monumental de Ate.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

- Ayacucho FC vs Deportivo Binacional (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Cusco FC (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Sábado 23 de agosto

- Sporting Cristal vs UTC (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Los Chankas vs Sport Boys (13:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 24 de agosto

- ADT vs Melgar (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Cienciano vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Alianza Lima (17:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Alianza Atlético