Universitario viene atravesando un gran momento en la Liga 1 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati marcha en el primer lugar del Torneo Clausura y se perfila como un gran candidato a llevárselo, logrando así el tan ansiado tricampeonato. En este contexto, uno de los jugadores que mejor nivel viene demostrando es Jairo Concha.

En base a goles y asistencia, el exAlianza Lima se ha ganado un lugar en el equipo titular. Es más, debido a su buen momento, fue convocado a la selección peruana en la última fecha doble de las Eliminatorias.

¡Emotivo! Jairo Concha le envía sentido mensaje a Diego Guastavino por su retiro: “Crack Guastashow”

A propósito de ello, el volante dio que hablar en las últimas horas tras un emotivo mensaje que le envió a Diego Guastavino, exjugador de la ‘U’ y campeón nacional en 2013. Esto a raíz de que el uruguayo anunció su retiro oficial de las canchas de fútbol.

“Crack Guastashow”, escribió el jugador merengue, republicando un video que el mismo club de Ate subió a sus redes oficiales. En este material audiovisual se puede ver un resumen de los goles de Gustavino en su paso por Universitario.

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 20 de septiembre

UTC 1-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

Domingo 21 de septiembre

Melgar 6-1 Los Chankas (Finalizado)

Juan Pablo II 0-0 Sporting Cristal (Finalizado)

Sport Huancayo 5-2 Cienciano (Finalizado)

Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Lunes 22 de septiembre

Alianza Atlético 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Cusco FC 0-2 ADT (Finalizado)

Sport Boys 1-1 Atlético Grau (Finalizado)

Descansan: Alianza Universidad y Deportivo Garcilaso

Programación de la fecha 11 del Clausura

Jueves 25 de septiembre

15:00 Ayacucho FC vs. Juan Pablo II

19:00 Deportivo Garcilaso vs. UTC

Viernes 26 de septiembre

11:00 Alianza UDH vs. Sport Boys

13:15 ADT vs. Alianza Atlético

15:30 Atlético Grau vs. Sport Huancayo

Sábado 27 de septiembre

15:00 Comerciantes Unidos vs. Melgar

18:00 Universitario vs. Cusco FC

Domingo 28 de septiembre

18:00 Cienciano vs. Alianza Lima