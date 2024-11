Este viernes 15 de noviembre, en medio de gran expectativa, Perú y Chile disputarán un partido más que decisivo en las Eliminatorias. Ambos cuadros marchan en las últimas posiciones de la tabla y no les sirve otro resultado que no sea el triunfo. En este contexto, generó sorpresa la convocatoria de Arturo Vidal en la ‘Roja’, teniendo en cuenta las duras críticas que el futbolista dirigió durante todos estos meses hacia Ricardo Gareca.

Herman Chanampa, reconocido periodista chileno, habló con L1 Max y se refirió a cuál es el motivo para que el ‘Tigre’ haya convocado nuevamente al jugador de Colo Colo al cuadro rojo, el cual marcha en la última posición de las clasificatorias.

En Chile explican por qué Ricardo Gareca finalmente decidió convocar a Arturo Vidal para el Perú vs. Chile

“Gareca necesitaba a Vidal. No ha ganado un partido con Chile, no le fue bien en la Copa América, no ha marcado goles, no tiene líderes. Gareca nunca le cerró las puertas a Vidal ni a nadie. Ahora la responsabilidad será de Vidal. Gareca no tiene margen, entonces convoca a Arturo Vidal y vamos a ver si Chile cambia ante Perú”, indicó el comunicador.

Arturo Vidal enfrentó a Perú en nueve oportunidades. (Foto: Getty Images)

Asimismo, luego de participar en el entrenamiento en la sede de la ANFP, Vidal se mostró muy entusiasmado con su vuelta a la selección chilena y también expresó que hay mucha confianza en hacer un buen partido ante los muchachos dirigidos por Jorge Fossati. “Vamos a darle con todo”, comentó el popular ‘Rey’.

Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana en 96 partidos. (Foto: Getty Images)

¿Cuál es la lista de convocados de Chile?

Arqueros: Brayan Cortes, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes

Brayan Cortes, Lawrence Vigouroux, Vicente Reyes Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales

Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales Volantes: Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral

Rodrigo Echeverría, Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés, Luciano Cabral Delanteros: Darío Osorio, Alexander Aravena, Maximiliano Guerrero, Lucas Cepeda, Eduardo Vargas, Gonzalo Tapia y Felipe Mora.

¿Cuál es la lista de convocados de Perú?

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United) y Erick Noriega (Alianza Lima).

Mediocampistas: Luis Advíncula (Boca Juniors), Andy Polo (Universitario de Deportes), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Miguel Trauco (Criciúma), Jorge Murrugarra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Gil Vicente), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario de Deportes), Sergio Peña (Malmo) y Piero Quispe (Pumas UNAM).

Delanteros: Paolo Guerrero (Alianza Lima), Gianluca Lapadula (Cagliari), Alex Valera (Universitario de Deportes), Edison Flores (Universitario de Deportes), José Rivera (Universitario de Deportes), Bryan Reyna (Belgrano) y Luis Ramos (Cusco FC).

Cómo se jugará la fecha 10 de Eliminatorias 2026

Jueves 14 de noviembre

- Venezuela vs Brasil (16:00 horas / estadio Monumental de Maturín / Movistar Deportes: canal 3 y 703 en HD)

- Paraguay vs Argentina (18:30 horas / estadio Defensores del Chaco / Movistar Deportes: canal 3 y 703 en HD)

- Ecuador vs Bolivia (19:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Movistar Eventos 1: canal 514 y 801 en HD)

Viernes 15 de noviembre

- Uruguay vs Colombia (19:00 horas / estadio Centenario / Movistar Eventos 1: canal 514 y 801 en HD)

- Perú vs Chile (20:39 horas / estadio Monumental / America TV, Movistar Deportes, ATV)