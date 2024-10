Este fin de semana se definirá al campeón del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto con dos entretenidos partidos: Los Chankas vs. Universitario y Alianza Lima vs. Cusco FC. En ese sentido, los blanquiazules, que vienen de ganar (1-2) a Garcilazo, están obligados a vencer a los cusqueños y esperar que su clásico rival pierda ante su oponente. Sin embargo, durante estos días se ha estado especulando sobre la gran recompensa económica que podría recibir el conjunto de Miguel Rondelli, con el objetivo de motivarlos y permitirles ganar su partido, lo que a su vez permitiría a la ‘U’ salir bicampeón en el año de su centenario. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL SUPUESTO INCENTIVO QUE RECIBIERON LOS JUGADORES DE CUSCO FC PREVIO AL PARTIDO ANTE ALIANZA LIMA?

Este lunes, Cusco FC perdió como local (0-1) ante Atlético Grau y, tras finalizar el partido, uno de los que se acercó a hablar con la prensa fue el mediocampista Oswaldo Valenzuela, quien fue consultado sobre si había llegado algún tipo de “incentivo” para que los jugadores pudieran ganar el partido contra Alianza Lima. Ante esto, el exjugador blanquiazul negó los rumores mencionados e indicó que saldrán a buscar la victoria.

El jugador de Cusco FC, Oswaldo Valenzuela negó que sus compañeros hayan recibido algún incentivo previo al duelo contra Alianza Lima.

“No, por mi parte y el grupo, no hemos recibido nada. Nosotros vamos a salir con la convicción de ganar porque eso es lo que obliga el club. Es un rival difícil, complicado, se juega el título, pero vamos a ir con nuestra idea de juego, lo hemos demostrado todo el campeonato, a pensar en el domingo”, dijo en declaraciones para Liga 1 Max.

¿QUÉ DIJO EL DT DE CUSCO FC SOBRE JUGAR CON LA RESERVA ANTE ALIANZA LIMA?

Este domingo 3 de noviembre, Cusco FC visitará a Alianza Lima en Matute en la última fecha del Torneo Clausura 2024 y, pese a ser un duelo decisivo, los aurinegros tendrían en cuenta jugar con el equipo de la reserva debido a que el contrato de varios futbolistas finalizan este jueves 31 de octubre, según Coki Gonzáles. De esta manera, el técnico Miguel Rondelli salió a declarar para Infobae y aclarar si tomará esta decisión.

El argentino fue claro al mencionar que existe la posibilidad de que juegue con los reservistas en el último partido ante los íntimos, e incluso con los titulares habituales, ya que ellos tienen contrato hasta que termine el torneo peruano y no antes, como han especulado ciertos medios. “Si tenemos que viajar con profesionales o juveniles es temprano para definirlo. Lo que hagan Alianza Lima y Universitario, la verdad no nos interesa. Nosotros haremos lo mejor para Cusco”, explicó para dicho medio.

¿QUÉ OPINÓ ERICK DELGADO SOBRE WILLIAMS RIVERO EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

En el último programa de ‘L1 Radio’ de L1 MAX, Erick Delgado, quien se desempeña como panelista, estuvo hablando sobre Universitario de Deportes y sus posibilidades de salir campeón este domingo en Andahuaylas. En ese sentido, hizo énfasis en Williams Rivero por su bajo nivel que viene demostrando en los últimos partidos con la ‘U’, incluso se atrevió a mencionar que no es un jugador que marque la diferencia siendo extranjero.

“No estoy viendo mal, ojo que también he jugado pelota. Tienes que buscar gente que te dé solución. Si criticamos a Ángelo Campos en su momento porque no salvó a Alianza Lima en ciertas cosas en la Copa Libertadores, entonces Williams Riveros tampoco te está ayudando. ¿Cuándo salvó Riveros? La ‘U’ está saliendo campeón porque es un conjunto y está arropado. Cuando ha tenido que salir a buscar el partido, Riveros ha terminado mal parado, tanto así que los hinchas lo han criticado”, dijo al inicio.