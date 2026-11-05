Hernán Barcos rompió su silencio tras los cuestionamientos por su celebración con Sporting Cristal frente a Alianza Lima. El delantero aseguró que buscan perjudicar su imagen y negó haberse burlado de su antiguo equipo. (Composición EC)
Hernán Barcos rompió su silencio tras los cuestionamientos por su celebración con Sporting Cristal frente a Alianza Lima. El delantero aseguró que buscan perjudicar su imagen y negó haberse burlado de su antiguo equipo. (Composición EC)
Por Redacción EC

La polémica alrededor de Hernán Barcos continúa generando repercusiones en el fútbol peruano. El delantero de Sporting Cristal decidió pronunciarse luego de recibir cuestionamientos por su comportamiento durante la victoria celeste frente a Alianza Lima, equipo en el que dejó una importante huella tras cinco temporadas. En una entrevista con RPP, el atacante expresó su malestar por las versiones que circularon en redes sociales y aseguró que existe una intención de perjudicar la relación que construyó con la institución de La Victoria.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?