La polémica alrededor de Hernán Barcos continúa generando repercusiones en el fútbol peruano. El delantero de Sporting Cristal decidió pronunciarse luego de recibir cuestionamientos por su comportamiento durante la victoria celeste frente a Alianza Lima, equipo en el que dejó una importante huella tras cinco temporadas. En una entrevista con RPP, el atacante expresó su malestar por las versiones que circularon en redes sociales y aseguró que existe una intención de perjudicar la relación que construyó con la institución de La Victoria.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre las críticas de los hinchas de Alianza Lima?

“Es muy triste”, expresó el ‘Pirata’ al referirse a los comentarios que recibió después del encuentro. El futbolista sostuvo que algunas imágenes difundidas sobre su celebración fueron manipuladas para hacerlo quedar mal ante los seguidores blanquiazules. Según explicó, su intención únicamente fue festejar el triunfo de Sporting Cristal y no lanzar provocaciones contra su antiguo equipo.

Barcos también aclaró que la canción que acompañaba el festejo era “Este es el Cristal que quiero”, dedicada al conjunto rimense. Por ello, rechazó que se interprete su celebración como una burla hacia Alianza Lima. El delantero consideró que se estaba mostrando una versión incompleta de lo ocurrido y decidió hablar públicamente porque, según indicó, la situación estaba adquiriendo una dimensión que podía perjudicarlo.

Hernán Barcos asegura que quieren dañar su imagen con Alianza Lima

Durante la conversación con el programa Fútbol como Cancha, el atacante manifestó que no comprende por qué continúan relacionándolo con conflictos internos del cuadro victoriano, pese a que ya no forma parte de su plantel. También señaló que no suele involucrarse en polémicas, pero que esta vez consideró necesario aclarar su versión para que el público escuchara ambas partes.

El futbolista recordó que su paso por Alianza Lima fue una etapa importante de su carrera y aseguró que nunca tuvo la intención de faltarle el respeto a la institución. Incluso cuestionó que se mantenga una imagen negativa de él después de su salida. “Cuando salgo de Alianza Lima, supuestamente el problema era yo, salí y los problemas siguen o siguieron. ¿Por qué me siguen involucrando si no sigo en Alianza?”, comentó, según la entrevista difundida por Infobae.

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Pablo Guede tras el partido?

Otro episodio que alimentó la controversia fue el cruce entre Barcos y Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, en las inmediaciones del estadio Alberto Gallardo. El delantero explicó que inicialmente se acercó a saludar a Emiliano Papa, con quien había compartido anteriormente, y que después intentó hacer lo mismo con el técnico blanquiazul. Sin embargo, aseguró que Guede no le respondió el saludo y comenzó a increparlo.

De acuerdo con el relato del ‘Pirata’, el intercambio continuó después del encuentro, cuando pasó por la zona del túnel y saludó a integrantes del comando técnico aliancista. Barcos sostuvo que Guede se acercó nuevamente y lo desafió a golpearlo, algo que negó haber buscado. También rechazó las versiones sobre una supuesta falta de respeto hacia la esposa del entrenador y afirmó que se acercó a presentarse y explicar lo ocurrido.

Los mensajes de excompañeros y la reacción de los hinchas blanquiazules

La controversia también alcanzó a algunos antiguos compañeros de Barcos en Alianza Lima. Wilmer Aguirre y Carlos Zambrano publicaron mensajes en redes sociales que fueron interpretados como indirectas relacionadas con el episodio. Consultado por esas expresiones, el delantero evitó profundizar, aunque dejó una frase que llamó la atención: “Es mirar quién es quién”. Luego señaló que cada persona podía sacar sus propias conclusiones sobre lo sucedido.

Finalmente, el atacante lamentó haber recibido insultos de algunos seguidores blanquiazules después del triunfo de Sporting Cristal. Reiteró que siempre ha procurado mantener una relación de respeto con Alianza Lima y recordó que defendió sus colores durante cinco años. Su salida del club y su posterior llegada al conjunto celeste han cambiado la percepción de una parte de la hinchada, pero Barcos insistió en que no busca generar conflictos y que su intención fue aclarar lo que considera una interpretación equivocada de sus acciones.

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