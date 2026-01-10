La expectativa por el inicio de la Liga 1 2026 crece tras el sorteo oficial del fixture del Torneo Apertura, realizado en el Museo de Arte de Lima. El evento no solo reunió a jugadores, técnicos y dirigentes del fútbol peruano, sino que también permitió conocer el camino que deberán recorrer los clubes en la primera mitad del campeonato.

Entre los partidos que más interés despiertan están los cruces de Sporting Cristal frente a Universitario de Deportes y Alianza Lima, duelos clave que podrían marcar el rumbo del torneo desde etapas tempranas o en momentos decisivos. Descubre en qué fechas se jugarán estos enfrentamientos, cuándo arranca el campeonato y cómo quedó definido el calendario completo del Apertura 2026.

¿CUÁNDO COMIENZA LA LIGA 1 2026?

Pese a las tensiones generadas por la negociación de los derechos de transmisión televisiva entre la FPF, los clubes y 1190 Sports, el inicio del campeonato nacional no sufrirá modificaciones. Tras un ajuste contractual que reduce los plazos de pago, la organización confirmó que la Liga 1 2026 comenzará el 30 de enero, tal como estaba previsto desde el inicio de la planificación de la temporada, según informa Infobae.

¿EN QUÉ FECHAS JUGARÁN UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA ANTE SPORTING CRISTAL?

Sporting Cristal se medirá ante Universitario de Deportes en la fecha 4 del Torneo Apertura, en un encuentro que se disputará con los celestes como locales. En tanto, el esperado choque entre Cristal y Alianza Lima quedó programado para la fecha 14, uno de los duelos más atractivos del tramo final del certamen.

La Liga 1 2026 tendrá 18 equipos. (Foto: Liga 1)

¿CÓMO QUEDÓ DEFINIDO EL FIXTURE COMPLETO DEL TORNEO APERTURA 2026?

El Torneo Apertura contará con 17 jornadas, en las que los equipos se enfrentarán una sola vez. La programación establece que este mismo orden de partidos se repetirá en el Torneo Clausura, aunque con la localía invertida.

A continuación, te presentamos el fixture oficial del Torneo Apertura 2026:

Fecha 1:

Juan Pablo vs FC Cajamarca

Alianza Atlético vs Cusco FC

Melgar vs Cienciano

UTC vs Atlético Grau

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Sport Huancayo vs Alianza Lima

Universitario vs ADT

Sport Boys vs Los Chankas

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua

Fecha 2:

Cusco FC vs Universitario

ADT vs Sport Boys

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Cienciano vs Juan Pablo II

Atlético Grau vs Sport Huancayo

Sporting Cristal vs Melgar

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso

Los Chankas vs Alianza Atlético

CD Moquegua vs UTC

Fecha 3:

Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Alianza Atlético vs Alianza Lima

Melgar vs CD Moquegua

UTC vs Cusco FC

Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca

Universitario vs Cienciano

Sport Boys vs Atlético Grau

Comerciantes Unidos vs Los Chankas

Fecha 4:

Cusco FC vs Comerciantes Unidos

ADT vs UTC

Alianza Lima vs Sport Boys

Cienciano vs Alianza Atlético

Atlético Grau vs Juan Pablo II

Sporting Cristal vs Universitario

FC Cajamarca vs Melgar

Los Chankas vs Sport Huancayo

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

Fecha 5:

Juan Pablo II vs Cusco FC

Alianza Atlético vs ADT

Melgar vs Los Chankas

UTC vs Alianza Lima

Deportivo Garcilaso vs Cienciano

Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Universitario vs FC Cajamarca

Sport Boys vs CD Moquegua

Comerciantes Unidos vs Atlético Grau

Fecha 6:

Cusco FC vs Deportivo Garcilaso

ADT vs Juan Pablo II

Alianza Lima vs Melgar

Cienciano vs Sport Boys

Atlético Grau vs FC Cajamarca

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Los Chankas vs Universitario

CD Moquegua vs Sport Huancayo

Comerciantes Unidos vs UTC

Fecha 7:

Cusco FC vs Cienciano

Juan Pablo II vs Los Chankas

Alianza Atlético vs CD Moquegua

Melgar vs Atlético Grau

Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Sport Huancayo vs ADT

Sporting Cristal vs Sport Boys

Universitario vs UTC

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

Fecha 8:

ADT vs Melgar

UTC vs Alianza Atlético

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Cienciano vs FC Cajamarca

Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso

Los Chankas vs Sporting Cristal

Sport Boys vs Sport Huancayo

CD Moquegua vs Cusco FC

Comerciantes Unidos vs Universitario

Fecha 9:

Juan Pablo II vs UTC

Alianza Atlético vs Atlético Grau

Melgar vs Cusco FC

Cienciano vs ADT

Deportivo Garcilaso vs Sport Boys

Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs CD Moquegua

Universitario vs Alianza Lima

FC Cajamarca vs Los Chankas

Fecha 10:

Cusco FC vs FC Cajamarca

ADT vs Alianza Lima

UTC vs Sport Huancayo

Atlético Grau vs Sporting Cristal

Universitario vs Deportivo Garcilaso

Los Chankas vs Cienciano

Sport Boys vs Melgar

CD Moquegua vs Juan Pablo II

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético

Fecha 11:

Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Alianza Atlético vs Sport Boys

Melgar vs Universitario

Alianza Lima vs Cusco FC

Cienciano vs CD Moquegua

Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso

Sporting Cristal vs UTC

FC Cajamarca vs ADT

Los Chankas vs Atlético Grau

Fecha 12:

Cusco FC vs Sport Huancayo

ADT vs Los Chankas

UTC vs Cienciano

Deportivo Garcilaso vs Melgar

Atlético Grau vs Alianza Lima

Universitario va Alianza Atlético

Sport Boys vs Juan Pablo II

CD Moquegua vs FC Cajamarca

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

Fecha 13:

Juan Pablo II vs Universitario

Alianza Atlético vs Sport Huancayo

ADT vs Atlético Grau

FBC Melgar vs UTC

Alianza Lima vs Moquegua

Cienciano vs Comerciantes

Sporting Cristal vs Cusco FC

FC Cajamarca vs Sport Boys

Los Chankas vs D. Garcilaso

Fecha 14:

Cusco FC vs Los Chankas

UCT vs FC Cajamarca

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético

Sport Huancayo va Juan Pablo II

Atlético Grau vs Cienciano

Sport Boys vs Universitario

Moquegua vs ADT

Comerciantes Unidos vs Melgar

Fecha 15:

Juan Pablo II vs Alianza Atlético

ADT vs Comerciantes

FC Melgar vs Sport Huancayo

Cienciano vs Alianza Lima

D. Garcilaso vs UTC

Universitario vs Atlético Grau

FC Cajamarca vs Sporting Cristal

Los Chankas vs Moquegua

Sport Boys vs Cusco FC

Fecha 16:

Cusco FC vs Atlético Grau

Juan Pablo II vs FC Melgar

Alianza Atlético vs FC Cajamarca

UTC vs Sport Boys

Alianza Lima vs Los Chankas

Sport Huancayo vs Cienciano

Sporting Cristal vs ADT

Moquegua vs Universitario

Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso

Fecha 17:

ADT vs Cusco FC

FC Melgar vs Alianza Atlético

Cienciano vs Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II

Atlético Grau vs CD Moquegua

Universitario vs Sport Huancayo

FC Cajamarca vs Alianza Lima

Los Chankas vs UTC

Sport Boys vs Comerciantes Unidos