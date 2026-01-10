La expectativa por el inicio de la Liga 1 2026 crece tras el sorteo oficial del fixture del Torneo Apertura, realizado en el Museo de Arte de Lima. El evento no solo reunió a jugadores, técnicos y dirigentes del fútbol peruano, sino que también permitió conocer el camino que deberán recorrer los clubes en la primera mitad del campeonato.
Entre los partidos que más interés despiertan están los cruces de Sporting Cristal frente a Universitario de Deportes y Alianza Lima, duelos clave que podrían marcar el rumbo del torneo desde etapas tempranas o en momentos decisivos. Descubre en qué fechas se jugarán estos enfrentamientos, cuándo arranca el campeonato y cómo quedó definido el calendario completo del Apertura 2026.
¿CUÁNDO COMIENZA LA LIGA 1 2026?
Pese a las tensiones generadas por la negociación de los derechos de transmisión televisiva entre la FPF, los clubes y 1190 Sports, el inicio del campeonato nacional no sufrirá modificaciones. Tras un ajuste contractual que reduce los plazos de pago, la organización confirmó que la Liga 1 2026 comenzará el 30 de enero, tal como estaba previsto desde el inicio de la planificación de la temporada, según informa Infobae.
¿EN QUÉ FECHAS JUGARÁN UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA ANTE SPORTING CRISTAL?
Sporting Cristal se medirá ante Universitario de Deportes en la fecha 4 del Torneo Apertura, en un encuentro que se disputará con los celestes como locales. En tanto, el esperado choque entre Cristal y Alianza Lima quedó programado para la fecha 14, uno de los duelos más atractivos del tramo final del certamen.
¿CÓMO QUEDÓ DEFINIDO EL FIXTURE COMPLETO DEL TORNEO APERTURA 2026?
El Torneo Apertura contará con 17 jornadas, en las que los equipos se enfrentarán una sola vez. La programación establece que este mismo orden de partidos se repetirá en el Torneo Clausura, aunque con la localía invertida.
A continuación, te presentamos el fixture oficial del Torneo Apertura 2026:
Fecha 1:
- Juan Pablo vs FC Cajamarca
- Alianza Atlético vs Cusco FC
- Melgar vs Cienciano
- UTC vs Atlético Grau
- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs ADT
- Sport Boys vs Los Chankas
- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua
Fecha 2:
- Cusco FC vs Universitario
- ADT vs Sport Boys
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
- Cienciano vs Juan Pablo II
- Atlético Grau vs Sport Huancayo
- Sporting Cristal vs Melgar
- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
- Los Chankas vs Alianza Atlético
- CD Moquegua vs UTC
Fecha 3:
- Juan Pablo II vs Sporting Cristal
- Alianza Atlético vs Alianza Lima
- Melgar vs CD Moquegua
- UTC vs Cusco FC
- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
- Universitario vs Cienciano
- Sport Boys vs Atlético Grau
- Comerciantes Unidos vs Los Chankas
Fecha 4:
- Cusco FC vs Comerciantes Unidos
- ADT vs UTC
- Alianza Lima vs Sport Boys
- Cienciano vs Alianza Atlético
- Atlético Grau vs Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs Universitario
- FC Cajamarca vs Melgar
- Los Chankas vs Sport Huancayo
- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso
Fecha 5:
- Juan Pablo II vs Cusco FC
- Alianza Atlético vs ADT
- Melgar vs Los Chankas
- UTC vs Alianza Lima
- Deportivo Garcilaso vs Cienciano
- Sport Huancayo vs Sporting Cristal
- Universitario vs FC Cajamarca
- Sport Boys vs CD Moquegua
- Comerciantes Unidos vs Atlético Grau
Fecha 6:
- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso
- ADT vs Juan Pablo II
- Alianza Lima vs Melgar
- Cienciano vs Sport Boys
- Atlético Grau vs FC Cajamarca
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Los Chankas vs Universitario
- CD Moquegua vs Sport Huancayo
- Comerciantes Unidos vs UTC
Fecha 7:
- Cusco FC vs Cienciano
- Juan Pablo II vs Los Chankas
- Alianza Atlético vs CD Moquegua
- Melgar vs Atlético Grau
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima
- Sport Huancayo vs ADT
- Sporting Cristal vs Sport Boys
- Universitario vs UTC
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
Fecha 8:
- ADT vs Melgar
- UTC vs Alianza Atlético
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Cienciano vs FC Cajamarca
- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
- Los Chankas vs Sporting Cristal
- Sport Boys vs Sport Huancayo
- CD Moquegua vs Cusco FC
- Comerciantes Unidos vs Universitario
Fecha 9:
- Juan Pablo II vs UTC
- Alianza Atlético vs Atlético Grau
- Melgar vs Cusco FC
- Cienciano vs ADT
- Deportivo Garcilaso vs Sport Boys
- Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
- Sporting Cristal vs CD Moquegua
- Universitario vs Alianza Lima
- FC Cajamarca vs Los Chankas
Fecha 10:
- Cusco FC vs FC Cajamarca
- ADT vs Alianza Lima
- UTC vs Sport Huancayo
- Atlético Grau vs Sporting Cristal
- Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Los Chankas vs Cienciano
- Sport Boys vs Melgar
- CD Moquegua vs Juan Pablo II
- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
Fecha 11:
- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
- Alianza Atlético vs Sport Boys
- Melgar vs Universitario
- Alianza Lima vs Cusco FC
- Cienciano vs CD Moquegua
- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso
- Sporting Cristal vs UTC
- FC Cajamarca vs ADT
- Los Chankas vs Atlético Grau
Fecha 12:
- Cusco FC vs Sport Huancayo
- ADT vs Los Chankas
- UTC vs Cienciano
- Deportivo Garcilaso vs Melgar
- Atlético Grau vs Alianza Lima
- Universitario va Alianza Atlético
- Sport Boys vs Juan Pablo II
- CD Moquegua vs FC Cajamarca
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
Fecha 13:
- Juan Pablo II vs Universitario
- Alianza Atlético vs Sport Huancayo
- ADT vs Atlético Grau
- FBC Melgar vs UTC
- Alianza Lima vs Moquegua
- Cienciano vs Comerciantes
- Sporting Cristal vs Cusco FC
- FC Cajamarca vs Sport Boys
- Los Chankas vs D. Garcilaso
Fecha 14:
- Cusco FC vs Los Chankas
- UCT vs FC Cajamarca
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético
- Sport Huancayo va Juan Pablo II
- Atlético Grau vs Cienciano
- Sport Boys vs Universitario
- Moquegua vs ADT
- Comerciantes Unidos vs Melgar
Fecha 15:
- Juan Pablo II vs Alianza Atlético
- ADT vs Comerciantes
- FC Melgar vs Sport Huancayo
- Cienciano vs Alianza Lima
- D. Garcilaso vs UTC
- Universitario vs Atlético Grau
- FC Cajamarca vs Sporting Cristal
- Los Chankas vs Moquegua
- Sport Boys vs Cusco FC
Fecha 16:
- Cusco FC vs Atlético Grau
- Juan Pablo II vs FC Melgar
- Alianza Atlético vs FC Cajamarca
- UTC vs Sport Boys
- Alianza Lima vs Los Chankas
- Sport Huancayo vs Cienciano
- Sporting Cristal vs ADT
- Moquegua vs Universitario
- Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso
Fecha 17:
- ADT vs Cusco FC
- FC Melgar vs Alianza Atlético
- Cienciano vs Sporting Cristal
- Deportivo Garcilaso vs Juan Pablo II
- Atlético Grau vs CD Moquegua
- Universitario vs Sport Huancayo
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
- Los Chankas vs UTC
- Sport Boys vs Comerciantes Unidos