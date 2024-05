En qué posición de la tabla de la Liga 1 quedó Alianza Lima tras vencer a Sport Huancayo

Este sábado Alianza Lima sacó una gran victoria en calidad de visita ante Sport Huancayo con doblete de Hernán Barcos por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. De esta manera, el club íntimo continua en la lucha por salir campeón de la competencia, aunque esta semana tendrá que enfrentar por Copa Libertadores a un rival directo como Colo Colo.

¿EN QUÉ POSICIÓN SE UBICA ALIANZA LIMA TRAS GANAR A SPORT HUANCAYO?

Hasta el momento la tabla de posiciones del Torneo Apertura se viene moviendo tras algunos resultados durante la jornada 15. Y es que, Unión Comercio no pudo hacer respetar su localía y empató ante ADT, mientras que Alianza Lima obtuvo un importante triunfo frente a Sport Huancayo, por lo que aún el equipo de Alejandro Restrepo aspira a conseguir el primer título del año ya que cuenta con 30 puntos ubicándose en la tercera posición, detrás de Universitario de Deportes y Sporting Cristal que lidera el tablero. A continuación, te presentamos los resultados que se han dado hasta la fecha:

Unión Comercio 2-2 ADT | 10/05

Sport Boys 1-1 Comerciantes Unidos | 11/05

Cusco FC 3-0 Mannucci | 11/05

Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima | 11/05

| 11/05 César Vallejo 1-1 Los Chankas | 11/05

UTC vs. Melgar | 12/05

Garcilaso vs. A. Grau | 12/05

Universitario vs. Sporting Cristal | 12/05

Alianza Atlético vs. Cienciano | 13/05

FIXTURE DE ALIANZA LIMA EN EL TORNEO APERTURA DE LA LIGA 1

Fecha 16

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

vs. Deportivo Garcilaso ADT vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Unión Comercio

Melgar vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Universitario

Atlético Grau vs. Cusco FC

Carlos Mannucci vs. César Vallejo

Los Chankas vs. Alianza Atlético

UTC vs. Sport Boys

Fecha 17

Unión Comercio vs. Cienciano

Deportivo Garcilaso vs. Melgar

Sport Huancayo vs. UTC

Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Cusco FC vs. Alianza Lima

César Vallejo vs. Atlético Grau

Alianza Atlético vs. Carlos Mannucci

Universitario vs. Los Chankas

Sport Boys vs. ADT

¿QUÉ DIJO OLIVER SONNE SOBRE JUGAR EN EL FÚTBOL PERUANO?

Oliver Sonne brindó una entrevista al medio ‘Pase Filtrado’ que se transmite por medio de YouTube, donde estuvo charlando sobre diferentes temas. Entre sus declaraciones no dejó pasar el momento para comentar que es hincha del Silkeborg, club donde radica actualmente. No obstante, también confesó cuál es el club europeo que es fanático desde muy niño.

“Mi preferido es el equipo en el que juego ahora (risas). Creo que esa es la respuesta política. Sin embargo, si estamos hablando de todo Europa, Arsenal (de la Premier League) es el que siempre he apoyado desde niño”, dijo Sonne al principio de la entrevista.

Asimismo, los presentadores del programa aprovecharon el momento para realizarle una pregunta algo incomoda al defensa nacional acerca de la supuesta oportunidad de jugar en la Liga 1, ya sea con la camiseta de Universitario de Deportes o Alianza Lima. Ante ello, Sonne no cerró las posibilidades de integrar algún club peruano, pero prefirió no revelar el nombre por estos momentos.

“Si me gustaría jugar en la Liga 1. No diré en qué equipo. ¿Alianza Lima? ¿Universitario? Por eso no lo diré, pero no, a mi me familia y a mí nos encanta el Perú y obviamente cuando sea mayor, ojalá tenga mucha experiencia con la selección peruana, entonces, ¿por qué, no?”, sostuvo para dicho medio muy entusiasmado.