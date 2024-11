‘Enfocados’ es uno de los podcasts que ha surgido en YouTube este año y está ganando cada vez más reconocimiento. Cada episodio, presentado como es habitual por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, genera expectativas entre los seguidores. En un adelanto reciente, el programa anunció que contará con la presencia de un invitado especial este fin de semana. Descubre quién será ese invitado en esta ocasión.

‘Enfocados’ revela sorprendente invitado en avance: acaba de ser campeón de la Copa Sudamericana y de meter un golazo en las Eliminatoria

El entrevistado de lujo será nada menos que Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano que fue figura con Racing de Argentina en la obtención de la última Copa Sudamericana. Además, el ‘Gordo’, como le dicen de cariño, también marcó un golazo en la última fecha doble de las Eliminatorias ante Uruguay en Montevideo.

Juan Fernando Quintero es figura del Racing de Gustavo Costas. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

Al tratarse de un jugador top en nuestro continente, el avance de ‘Enfocados’ ha generado gran expectativa entre los fanáticos del fútbol. “Por fin un verdadero galáctico”, “Lo voy a disfrutar como no tienes idea”, “Para verlo con canchita en mano”, “Seguramente será una gran entrevista”, “No pienso perdérmelo por nada”, “Espero le hayan preguntado cosas interesantes, no me lo pierdo”, fueron algunas de las opiniones de los cibernautas.

¿Qué se ve en el avance de ‘Enfocados’?

En dicho video tipo tráiler de lo que será la entrevista, ‘Enfocados’ muestra una recopilación de las mejores jugadas y goles del volante colombiano de 31 años de edad con pasado exitoso en River Plate, club con el que se coronó campeón de la Copa Libertadores.

Conoce algunas de las grandes marcas que estarán en el centro comercial de Jefferson Farfán

Desarrollándose con una estructura bien planificada, el centro comercial de Jefferson Farfán contará con tres niveles y un sótano reservado para estacionamiento. En el primer nivel, los consumidores encontrarán el reconocido supermercado Wong, ocupando una generosa área de 3,000 metros cuadrados.

Por otro lado, el segundo piso estará dedicado a una variada oferta gastronómica, que incluirá desde la popular cafetería Sarcletti, la cadena de repostería Cinnabon, hasta la conocida heladería Häagen-Dazs, entre otras opciones.

Destacando aún más, se ha planeado la apertura de un ‘rooftop’, una terraza gastronómica liderada por un grupo selecto que ofrecerá propuestas modernas dirigidas a un público adulto mayor de 40 años, según recoge el diario El Popular.

Karen Lozada, CEO de On Retail Perú, equipo encargado del proyecto, también anunció la inclusión de un boulevard gastronómico, que destacará por la presencia de cuatro marcas de renombre, cuyos nombres aún no han sido revelados, pero que ofrecerán una propuesta única y atractiva para los visitantes del sur de Lima.

Otras marcas confirmadas que estarán en el mall de Jefferson Farfán son la tienda de belleza Aruma, la tienda de calzado Bata, la cadena de ópticas Eyes Illusion, entre otras. También habrá un enfoque particular en áreas deportivas, que incluirán un gimnasio SmartFit y canchas de pádel.

Asimismo, es importante mencionar que se espera la confirmación de tres marcas importantes en el sector de la salud (laboratorio y centro médico), así como espacios dedicados al coworking y entretenimiento.

“Nos hemos enfocado en los detalles desde la arquitectura, el tenant mix, hasta la marca y experiencia que ofreceremos al cliente, con el objetivo de convertirnos en el mall referente del sur chico”, manifestó Lozada.