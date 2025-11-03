El próximo martes 29 de noviembre de 2025, Lima será testigo de un duelo épico en la final de la Copa Libertadores, cuando los gigantes brasileños Flamengo y Palmeiras se enfrenten en el imponente Estadio Monumental ‘U’. La emoción ya se respira en el aire y, para que los fanáticos puedan asistir a este espectáculo, AQUÍ puedes conocer cuáles son los precios de las entradas.

Entradas para la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima: cuánto cuesta ver el Palmeiras vs Flamengo

Sector Oriente (CAT 2) – Bloque C: 200 dólares (680 soles)

Sector Oriente (CAT 2) – Bloque D: 200 dólares (680 soles)

Sector Occidente (CAT 1) – Bloque B: 320 dólares (1 088 soles)

Sector Occidente (CAT 1) – Bloque E: 320 dólares (1 088 soles)

La exclusiva preventa de boletos comenzó el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas (hora peruana) y se mantendrá activa hasta el miércoles 5 de noviembre. Esta oportunidad única es únicamente para los usuarios de tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Perú, patrocinador oficial de la Copa Libertadores, quienes tendrán el privilegio de acceder primero a las entradas.

Cada aficionado podrá asegurar hasta cuatro entradas, siempre respetando la tribuna seleccionada durante el registro previo, que se llevó a cabo entre el lunes 27 y el miércoles 30 de octubre. Una ocasión para vivir en primera fila la final más esperada del fútbol sudamericano, donde la pasión y la emoción estarán aseguradas desde el primer minuto.

Qué es la Copa Libertadores

La Copa Libertadores es el torneo de fútbol más prestigioso de América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Desde su creación en 1960, reúne a los clubes campeones y de alto rendimiento de cada país sudamericano, convirtiéndose en un escenario donde se enfrentan los mejores equipos del continente. Su formato competitivo y su historia de intensos encuentros han hecho que ganar la Libertadores sea un sueño para cualquier club sudamericano, elevando su prestigio y reconocimiento a nivel internacional.

Más allá de ser una competencia deportiva, la Copa Libertadores representa una tradición cultural y una pasión compartida por millones de aficionados. Cada partido despierta emociones profundas en las hinchadas, generando rivalidades históricas y momentos memorables que quedan grabados en la memoria colectiva del fútbol latinoamericano. La intensidad de los encuentros, las goleadas inesperadas y los goles decisivos en instantes finales hacen que este torneo tenga un aura única que trasciende lo meramente deportivo.

Cuál es la importancia de la Copa Libertadores

Su importancia radica también en el impacto económico y social que tiene en la región. Los clubes que participan no solo aumentan su visibilidad y prestigio internacional, sino que también generan ingresos por derechos de transmisión, patrocinadores y merchandising. Además, fomenta la formación de talentos locales que luego pueden llegar a ligas de todo el mundo, convirtiéndose en embajadores del fútbol sudamericano. La Copa Libertadores, por tanto, no solo premia al mejor equipo del continente, sino que también fortalece la identidad futbolística de América del Sur y su influencia global en este deporte.