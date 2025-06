Guillermo Viscarra dejó de ocupar el arco titular de Bolivia tras un largo período como indiscutible en la selección. En el reciente duelo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 frente a Chile, el director técnico Óscar Villegas optó por relegarlo al banquillo. La sorpresa no tardó en surgir, ya que el actual guardameta de Alianza Lima había sido pieza fija en el once inicial. En su lugar, la responsabilidad de custodiar el arco recayó en Carlos Lampe, quien fue elegido para defender el pórtico en el encuentro que terminó con victoria boliviana.

“Fue una decisión muy difícil tengo que decirles, nosotros hemos ganado muchos partidos con ‘Billy’, que es un grandísimo arquero. También conozco nuestra idiosincrasia y no quería que nuestros jugadores, aunque Viscarra estaba preparado mental y físicamente para ser parte de este partido, (...) pero he tenido la impresión, la sensación de que podría también afectarle a algunos jugadores que están en cancha, que son jóvenes, que por ahí ‘Billy’ recibía un balón y sea muy silbado, sea abucheado y he tratado de cuidar un poco eso”, empezó diciendo Villegas en conferencia de prensa.

Recordemos que Viscarra cometió un blooper ante Venezuela que le costó un gol en contra al cuadro boliviano. Luego, tanto la prensa como la hinchada criticó duramente al experimentado portero.

Luego, el entrenador agregó: “Uno tiene la tranquilidad de poder elegir a un partido como este al que mejor considere. Mi trabajo es tomar decisiones, a veces son muy duras, duelen al corazón pero había que tomarla y afortunadamente salió muy bien”.

Qué más debes saber sobre Guillermo Viscarra

Es un arquero boliviano que ha sabido destacarse por su consistencia, liderazgo y presencia bajo los tres palos. Nacido en Santa Cruz de la Sierra en 1993, inició su carrera futbolística desde joven y rápidamente llamó la atención por su seguridad en el arco. A lo largo de su trayectoria ha defendido los colores de varios clubes importantes, incluyendo Bolívar, The Strongest y recientemente Alianza Lima, en el fútbol peruano. Su experiencia internacional y su madurez lo han convertido en una figura clave tanto en su club como en la selección de Bolivia, donde ha sido convocado de forma regular desde hace varios años.

Resultados de la Jornada 16 de las Eliminatorias

-Bolivia 2-0 Chile (FINALIZADO)

- Uruguay 2-0 Venezuela (FINALIZADO)

- Argentina 1-1 Colombia (FINALIZADO)

- Brasil 1-0 Paraguay (FINALIZADO)

- Perú 0-0 Ecuador (FINALIZADO)

Las dos fechas que restan por jugarse en las Eliminatorias

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

