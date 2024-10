Raúl Ruidíaz no la viene pasando bien en Estados Unidos. La ‘Pulga’, goleador histórico del Seattle Sounders, cada vez viene quedando más relegado del equipo titular. En el último partido de su equipo, en el que igualó 1-1 ante Timbers, el exUniversitario ingresó al minuto 93′ y el partido finalizó a los 95′. Sobre esta situación se refirió Brian Schmetzer, entrenador del cuadro verde y azul. Aquí te contamos cuáles fueron sus polémicas declaraciones.

Entrenador de Seattle Sounders sobre Raúl Ruidíaz: “Está en el equipo porque todavía le pagamos”

“Está mejor en el equipo porque todavía estamos pagando su salario y él sigue siendo un muy buen jugador. La forma en que este equipo se desarrolló, sabiendo que estábamos viendo las puntuaciones de los otros juegos, jugando dos minutos lo que me hubiera gustado que pudiera haber jugado más”, dijo en primera instancia Schmetzer en conferencia.

Brian Schmetzer fue presentado como nuevo director técnico de Seattle Sounders en noviembre del 2016. Volvió al club donde jugó entre 1980 y 1983, además de 1994. (Internet)

Luego, el estratega añadió: “Seguro que se ha ganado el derecho a jugar más. Anotó un montón de goles contra Portland y ha demostrado su valor para este club, pero ahora mismo no es titular, así que a veces, cuando el juego fluye y termina con un jugador menos, reflexionaré sobre la forma en que hicimos las sustituciones, pero no iba a ser su noche en este partido”.

Ruidíaz es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del Seattle Sounders FC. (Foto: Difusión)

¿Qué más dijo el técnico de Seattle Sounders sobre Ruidíaz?

Por último, el mencionado técnico no descartó utilizar mucho más a Ruidíaz en lo que se viene, reconociendo que no tiene ningún problema personal con el delantero peruano. “En lo que respecta al futuro, si siento la necesidad de jugar con él en cualquiera de los encuentros de playoffs, no lo dudaré”.

¿Raúl Ruidíaz quiso regresar a Universitario para jugar en el centenario? Esto reveló Fabián Bustos

“La dirigencia hizo todo lo posible. Hablé varias veces con Raúl. Él quería (llegar la ‘U’), hizo un esfuerzo grande. Lo que pasó es que no lo dejaron salir”, empezó diciendo Fabián Bustos, técnico de Universitario, en una entrevista para el podcast ‘Y uno feliz’.

Fabián Bustos llegó a Universitario para la temporada 2024. (Foto: Liga 1)

Luego, el estratega se refirió a las virtudes de la ‘Pulga’. “A lo mejor él hubiera sido la opción que nos hubiera ayudado a ser mejor equipo y a tener una competencia en un lugar donde necesitábamos. No me quejo de lo que tengo, pero él es un jugador probado, ídolo del club, ha hecho goles en todos lados donde ha ido y él quería venir, es bueno que el jugador tenga esa predisposición. Estaba todo encaminado, pero bueno”.

Asimismo, este mismo espacio digital, Bustos fue consultado sobre la salida de Christofer Gonzales. “No me quito la responsabilidad, yo también lo pedí. No solo lo trajo la dirigencia, sino que yo estaba convencido porque es un jugador que enfrenté cuando él estaba en Cristal, y la verdad que es un jugador bárbaro”.

Asimismo, el argentino detalló lo siguiente sobre este caso: “Hoy la ‘U’ tiene un equipo súper competitivo entre ellos. Yo siento que lo superó la situación mediática del Centenario. No quiero hablar mal, pero siento que le costó esa situación y no pudo mostrar su juego”.