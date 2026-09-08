Por Redacción EC

En los últimos años, TikTok y YouTube se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, un video se ha vuelto viral en redes sociales luego de que Ruben van Bommel protagonizara un fuerte choque con un defensor durante el triunfo del PSV Eindhoven en su visita al Ajax, en Países Bajos. A pesar de que el futbolista neerlandés recibió una tarjeta amarilla por la acción, su actuación generó una serie de críticas entre periodistas deportivos e hinchas contra el deportista y el árbitro. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.