En los últimos años, TikTok y YouTube se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, un video se ha vuelto viral en redes sociales luego de que Ruben van Bommel protagonizara un fuerte choque con un defensor durante el triunfo del PSV Eindhoven en su visita al Ajax, en Países Bajos. A pesar de que el futbolista neerlandés recibió una tarjeta amarilla por la acción, su actuación generó una serie de críticas entre periodistas deportivos e hinchas contra el deportista y el árbitro. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE EL BRUTAL GOLPE QUE RECIBIÓ UN JUGADOR DURANTE EL PARTIDO ENTRE PSV Y AJAX?

El último fin de semana, los hinchas vivieron con gran expectativa uno de los clásicos más importantes del fútbol europeo, en el que PSV Eindhoven se impuso por 3-1 al Ajax en el Johan Cruyff Arena. Sin embargo, el triunfo de los rojiblancos se vio empañado luego de que en el minuto 35 del segundo tiempo, el delantero Ruben van Bommel impactara al defensor Aaron Bouwman durante una disputa por el balón. A pesar de que el árbitro, sin la intervención del VAR, consideró esta acción como tarjeta amarilla, esto generó indignación no solo entre los futbolistas, sino también por los periodistas deportivos y los hinchas neerlandeses, debido a que el joven futbolista deberá estar fuera de las canchas al menos cuatro semanas por lesión.

@espnmx Parece que Ruben van Bommel aprendió un poco de su papá 😳 Así el fuerte golpe sobre el jugador del Ajax, Aaron Bouwman, quien estará cuatro semanas fuera de las canchas... 🟨 Todo quedó en una amonestación para el jugador del PSV ♬ sonido original - ESPN México

De hecho, el periodista de ESPN, Hugo Borst, no dudó en calificar la entrada de Ruben como un “intento de asesinato” y comparó su actitud con la de su padre, Mark, quien se encontraba presenciando el partido en el palco del estadio. “Se parece a su padre. Le aconsejo ver a un psiquiatra porque eso fue un intento de asesinato. Todos sabemos qué tipo de futbolista era Mark. Era capaz de pasar por encima de los cadáveres, en sentido figurado. Veo eso reflejado también en Ruben”, dijo el comunicador. Por su parte, Earnest Stewart, director deportivo del PSV, afirmó que el jugador asumió la responsabilidad por la acción y se disculpó con el defensor tras finalizar el partido, conforme comparte Infobae.

CARRITO MÉDICO ATROPELLA DE MANERA ACCIDENTAL A UN JUGADOR ECUATORIANO

Este es el caso de la segunda división del fútbol ecuatoriano, que generó más de una polémica tras la victoria de la Liga de Portoviejo por 1-0 en condición de visitante ante El Nacional. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los hinchas y los medios deportivos fue el insólito accidente que sufrió un jugador local. De acuerdo con las imágenes, transcurría el minuto 71 del partido cuando uno de los futbolistas de “La Capira” solicitó asistencia médica debido a una aparente lesión.

Mientras el pequeño automóvil de asistencia médica se disponía a retirar del campo, este terminó impactando sorpresivamente al mediocampista manabita, lo que dejó a dos futbolistas tendidos quejándose del dolor. A pesar de que medios locales señalaron que el incidente no pasó a mayores, los compañeros de Caicedo no dudaron en reclamar al conductor por su imprudencia. Por su parte, los periodistas deportivos calificaron este sorpresivo hecho como un “blooper”. “La camilla contra Caicedo. Increíble. Esto es un blooper (...) Acá, se le van encima al conductor. Cuidado que Caicedo puede quedar hasta lesionado. Eso pega. Terminó afectado. Tremenda esta situación. Esto va a dar la vuelta al mundo”, expresaron.