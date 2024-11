Tras la decepcionante derrota de la selección peruana por 1-0 ante Argentina, el exfutbolista Erick Delgado se mostró muy crítico con el DT de la ‘Bicolor’, Jorge Fossati, cuestionando sus decisiones y, al mismo tiempo, sus declaraciones respecto al encuentro. De acuerdo con el ahora comentarista, el estratega uruguayo percibe el fútbol de una manera distinta a lo que lo hace la mayoría de personas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO SOBRE JORGE FOSSATI TRAS LA DERROTA DE PERÚ FRENTE A ARGENTINA?

Durante el programa “L1 Radio”, Erick Delgado aprovechó el espacio para señalar que no comparte la visión futbolística del entrenador uruguayo, asegurando que lo que ha visto de Perú hasta el momento no es fútbol.

“Es una vergüenza. Discúlpeme, señor Fossati. Lo respeto como persona porque me han dicho que es un tipo A. Será un buen padre de familia, abuelo, lo que sea; pero como técnico me está diciendo a mí que esto es fútbol y yo realmente así no veo el fútbol”, empezó diciendo.

“El fútbol es hacer goles, tienes que meter la pelota en el arco”, comentó respecto a su percepción del deporte, para luego indicar qué es lo que ve en el juego de Perú. “Esto ya no es solo estrategia, es salir a que no nos hagan gol, no pateamos al arco”, señaló.

🎙@ErickDe1 : "Discúlpeme señor Fossati, pero esto es una vergüenza"



"Yo nunca vi un Perú paupérrimo desde la época del Fokker para adelante"



"El fútbol empezó para hacer goles, pero esto es salir a que no nos hagan goles"#L1Radio



👉 https://t.co/OIZxLRBtwN pic.twitter.com/JGbIdWcxzV — L1 MAX (@L1MAX_) November 20, 2024

Posteriormente, Delgado acusó a Fossati de no ser autocrítico, señalando que el técnico minimiza los errores del equipo. “El tipo está viendo una realidad paralela. Yo no sé qué partido ha visto. Hablemos de fútbol, pero no me agarren de tonto. Él ha visto cualquier cosa. Está diciendo que contrarrestamos a Argentina y excusó la derrota diciendo que Messi frotó la lámpara. No seas malo”, sostuvo duramente.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

La selección peruana volverá a la acción en marzo del próximo año. Su primer rival será Bolivia, en un encuentro que se disputará en Lima. Este choque es crucial para las aspiraciones mundialistas de Perú, pues ambos equipos se encuentran cerca en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ se enfrentará días después y como visitante a otro rival directo: Venezuela. Un buen resultado en este encuentro será fundamental para mantener vivas las esperanzas peruanas de clasificar al próximo Mundial.

Con solo siete puntos en doce partidos y apenas tres goles a favor, la ‘Bicolor’ se encuentra en una situación comprometida.

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 2026

Argentina | 25 pts.

Uruguay | 20 pts

Ecuador | 19 pts.

Colombia | 19 pts.

Brasil | 18 pts.

Paraguay | 17 pts.

Bolivia* | 13 pts.

Venezuela | 12 pts.

Chile | 9 pts.

Perú | 7 pts.

* Se encuentra en zona de repechaje

¿CUÁL ES LA ALARMANTE ESTADÍSTICA QUE ENFRENTA PERÚ ACTUALMENTE?

La selección peruana pasa por una inédita sequía goleadora que se refuerza con una alarmante estadística para cerrar un pésimo 2024, muy lejos de los puestos de clasificación al Mundial.

Y es que hace 16 partidos que un delantero de la blanquirroja no anota en un partido oficial. El último atacante que anotó un gol para la ‘Bicolor’ fue Gianluca Lapadula, exactamente el pasado 29 de marzo de 2022 ante Paraguay en Lima.

Sin ir muy lejos, Perú, en 12 jornadas de las presentes Eliminatorias, apenas ha marcado tres goles y ha recibido 15.