Actualmente, Sporting Cristal no atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pues, su situación se agravó aún más tras la reciente derrota ante Sport Boys, resultado que lo ha llevado a ubicarse en la mitad de la tabla y ha generado una serie de cuestionamientos entre los hinchas por el rendimiento de los jugadores. Frente a esta situación, tras analizar el partido, uno de los exjugadores referentes del club, Erick Delgado, no dudó en lanzar fuertes críticas y cuestionar el planteamiento de Roberto Mosquera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ERICK DELGADO SOBRE LA DERROTA DE SPORTING CRISTAL ANTE SPORT BOYS?

Este domingo, los hinchas de Sport Boys vivieron una jornada de celebración en el estadio Miguel Grau, luego de que su equipo derrotara 1-0 a Sporting Cristal por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Este importante triunfo, que permitió al conjunto rosado poner fin a una racha de 19 años sin vencer a los cerveceros, generó diversas reacciones entre referentes e hinchas. Uno de ellos fue Erick Delgado, quien no dudó en felicitar a los locales por el buen desempeño mostrado en el campo. Asimismo, cuestionó no solo el rendimiento de los jugadores de Cristal, sino también las decisiones de Roberto Mosquera, las cuales, según su opinión, influyeron en el desarrollo del partido y limitaron las posibilidades del equipo de conseguir la remontada.

“Felicitar a Sport Boys porque fue superior a Cristal en cuanto a juego. Me parece que el Boys de Desio es totalmente diferente al que vimos en el Apertura y después de 19 años vuelve a ganarle a Cristal. Tendría que ser más duro en cuanto a mis palabras para este Cristal, hoy (ayer) para mí mal planteado. No sé si era lo correcto ponerlo a Catriel o no. Cuando Roberto (Mosquera) quiso replantear, no lo hizo de la manera que realmente tenía que ser. ¿Primer remate al arco de Sporting Cristal a los 85 minutos? Por eso te digo, es vergonzoso. No me representa este Cristal", dijo el ‘Loco’ en el programa ‘Al Límite’.

FIXTURE DE SPORTING CRISTAL EN EL TORNEO CLAUSURA 2026