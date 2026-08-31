Por Redacción EC

Actualmente, Sporting Cristal no atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pues, su situación se agravó aún más tras la reciente derrota ante Sport Boys, resultado que lo ha llevado a ubicarse en la mitad de la tabla y ha generado una serie de cuestionamientos entre los hinchas por el rendimiento de los jugadores. Frente a esta situación, tras analizar el partido, uno de los exjugadores referentes del club, Erick Delgado, no dudó en lanzar fuertes críticas y cuestionar el planteamiento de Roberto Mosquera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.