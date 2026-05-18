Es bien sabido que Sporting Cristal no atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Pues, su situación se agravó aún más tras la reciente derrota ante FC Cajamarca, resultado que lo ha llevado a pelear en la zona de descenso y ha generado una serie de cuestionamientos entre los hinchas por el rendimiento de los jugadores. Frente a esta situación, uno de los exjugadores referentes del club, Erick Delgado, causó sorpresa entre los presentes al mencionar a dos importantes futbolistas del torneo local como posibles refuerzos del equipo celeste de cara al Torneo Clausura. Esto ha llevado a una serie de opiniones entre los aficionados celestes, quienes esperan que su equipo salga de este difícil momento y dispute los primeros lugares. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ FUTBOLISTAS SUGIRIÓ ERICK DELGADO COMO REFUERZOS PARA SPORTING CRISTAL PARA EL TORNEO CLAUSURA 2026?

El último fin de semana, Sporting Cristal sufrió una nueva derrota por 3-1 ante FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, resultado que ubica al equipo en el puesto 12 con 16 puntos. A pesar de las grandes expectativas que se tuvo al inicio por lograr el primer campeonato del año, los resultados no han sido nada favorables para el club. Es así que, durante el programa ‘Al Límite’, Erick Delgado sugirió a José ‘Tunche’ Rivera, recientemente sancionado y jugador de Universitario de Deportes, así como a Raúl Ruidíaz, de Atlético Grau, como posibles refuerzos para el plantel rimense para el Clausura.

“Avísame y hacemos una ‘chancha’ para llevarlo a Cristal porque necesitamos delanteros. Avísenme (...) Yo traería a cuatro jugadores. ¿El ‘Tunche’? Si me dices que lo quieren dejar ir, dámelo y yo lo llevo. No sé pero Raúl Ruidíaz está por ahí, también. Si está en el ‘bolo’ podría, pero hoy necesita soluciones este equipo, de verdad. Hoy Cristal tiene más dinero“, expresó el popular ‘Loco’.

¿POR QUÉ HORACIO MELGAREJO CRITICÓ LA PROPUESTA DE ALIANZA LIMA TRAS LA DERROTA DE CIENCIANO?

Este sábado se llevó a cabo la fecha 15 del Torneo Apertura, donde Alianza Lima se impuso 1 a 0 a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El único gol del partido fue anotado por Marco Huamán, quien le dio la victoria a su equipo y lo acerca cada vez más al primer objetivo del año que es salir campeón. Así, tras finalizado el partido, el entrenador del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, fiel a su estilo, se refirió al triunfo del rival por la mínima diferencia y evitó hablar sobre el arbitraje, considerando que también cometen errores.

De acuerdo con el técnico argentino, el equipo blanquiazul consiguió un triunfo que no estaba en sus planes y cuestionó su planteamiento, al considerar que se replegaron tras la expulsión de Renzo Salazar. “No voy a hablar del arbitraje porque son seres humanos y se equivocan. Alianza Lima se lleva una victoria que no esperaba. A esta altura, nos quedan dos finales más. Hay que cambiar el chip. Que los chicos descansen porque no se notó la superiordad numérica. Los que jugaron y los que no, estoy orgulloso de todos. Dieron la vida. Ellos se encontraron con un gol (...) Nos sorprendió que cuando se quedaron con uno más, hacían tiempo cuando iban ganando 1-0″, sostuvo Melgarejo.