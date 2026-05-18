Por Redacción EC

Es bien sabido que Sporting Cristal no atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Pues, su situación se agravó aún más tras la reciente derrota ante FC Cajamarca, resultado que lo ha llevado a pelear en la zona de descenso y ha generado una serie de cuestionamientos entre los hinchas por el rendimiento de los jugadores. Frente a esta situación, uno de los exjugadores referentes del club, Erick Delgado, causó sorpresa entre los presentes al mencionar a dos importantes futbolistas del torneo local como posibles refuerzos del equipo celeste de cara al Torneo Clausura. Esto ha llevado a una serie de opiniones entre los aficionados celestes, quienes esperan que su equipo salga de este difícil momento y dispute los primeros lugares. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.