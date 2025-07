Una sorpresiva y preocupante noticia se dio a conocer el último miércoles: Gonzalo Núñez, conocido periodista deportivo, había sufrido un accidente de tránsito. El encargado de dar más detalles sobre lo sucedido fue Erick Osores, colega y amigo de toda la vida del popular ‘Castor’. El conductor de ‘Fútbol en América’ contó que el comunicador de ‘Radio Exitosa’ se encuentra estable y esperan su pronta recuperación.

Varios transeúntes captaron en video el momento en que el periodista fue ingresado a la ambulancia, visiblemente afectado y en estado de shock tras el impacto. La situación generó gran preocupación entre sus colegas y personas cercanas. De acuerdo con los informes preliminares, el conocido comunicador colisionó contra la puerta de otro automóvil que se abrió repentinamente, sin darle oportunidad de esquivarlo.

En una reciente emisión del espacio ‘Erick y Gonzalo’, Erick compartió información sobre el incidente vehicular que sufrió Núñez. Durante su intervención, aclaró que el periodista se encuentra fuera de peligro, aunque aún requiere cuidados médicos en los próximos días para asegurar su recuperación.

“Quiero mandarle un saludo muy especial para mi amigo Gonzalo Núñez, quien sufrió un accidente de tránsito. Felizmente, está bien. Duerme en la clínica por un tema de precaución porque tiene un dolor en la columna y lo que trae consigo es tomar precauciones”, señaló Osores.

Asimismo, Erick agregó: “Hoy (ayer) estaba manejando a la radio, estaba llegando y una puerta de un vehículo se abrió súbitamente. Gonzalo no la pudo esquivar y se terminó llevando la peor parte, pero no tiene fractura, no tiene heridas que lamentar. Ya lo vieron y el tema es el dolor en la parte posterior. Espero que el día viernes ya esté en su casa”.

En la edición de los Premios Luces 2013, Gonzalo Núñez y Erick Osores ganaron en la subcategoría a Mejor programa deportivo por Fútbol en América.

Quién es Gonzalo Núñez

Gonzalo Núñez es un periodista deportivo muy conocido en el Perú. Desde hace varios años, se ha dedicado a comentar partidos de fútbol, entrevistar a figuras del deporte y analizar la actualidad futbolística del país. Su voz y estilo directo lo hicieron popular en radio y televisión, especialmente entre los seguidores del fútbol peruano.

Además de trabajar en programas deportivos tradicionales, Gonzalo también ha llevado su experiencia a nuevas plataformas como YouTube, donde sigue conversando de fútbol con su estilo frontal y sin filtros. A lo largo de su carrera, ha sido parte de importantes medios y es considerado una de las voces más reconocidas en el periodismo deportivo nacional.