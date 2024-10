Erick Osores reveló el motivo por el que los hinchas de Alianza Lima se pueden ilusionar con ganar el Torneo Clausura: “Ese factor puede influir”

Universitario de Deportes tiene la primera opción para ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 2024. De esta manera, si llegan a alcanzar dicho objetivo, los cremas se proclamarán bicampeones nacionales. Si bien los de Ate están igualados en puntos con Alianza Lima, la ‘U’ tiene una mayor ventaja en diferencia de goles. A propósito de ello, Erick Osores, reconocido periodista, reveló el motivo por el que los hinchas blanquiazules pueden ilusionarse con ganar la segunda competencia del año del fútbol peruano.

En la última edición de ‘Fútbol en América’, Osores aseguró que la ‘U’ es claro favorito para llevarse el Clausura. Sin embargo, recalcó un motivo por el que tal vez los merengues podrían sufrir para conseguir el triunfo ante Los Chankas en Andahuaylas.

Erick Osores, fiel a su estilo, dio una opinión que generó polémica. (Fuente: Osores - Periodista)

“Yo no veo a Universitario, está bien es candidato y favorito, va a llevar un mundo de gente, depende de la ‘U’, pero tiene la deuda de la altura. Es cierto la otra vez ganó en Cajabamba, pero una cosa es Cajabamba con un equipo que no juega y no pertenece ahí, y otra es la gente súper orgullosa de Los Chankas, que va a ir masivamente. Tiene que resolver ese tema de no ser tan goleador o tener tanta facilidad para ganar en altura como Alianza Lima. Ese factor puede influir”, señaló el comunicador.

Universitario tiene la primera opción para ganar el Torneo Clausura 2024. (Foto: GEC)

¿Qué más dijo Erik Osores?

Eso sí, resaltó que los victorianos tienen igualmente un panorama complicado, sobre todo si piensan en superar a los cremas en diferencia de goles. “Lo que me parece más difícil es que Alianza golee, si Alianza se pone las pilas y comienza ganar, no de a uno, porque gana 1-0, 1-0, 2-1. Si Alianza quiere salir campeón, quería pelear a la ‘U’ hasta la última fecha, cabeza con cabeza, la verdad que ha ganado por resultados muy escuetos y ahí hay que hacerse responsables, sobre todo los jugadores más que el entrenador”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2024

Sábado 26 de octubre

Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima / Finalizado

César Vallejo 0-2 Carlos Mannucci / Finalizado

Domingo 27 de octubre

Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal / Finalizado

Sport Boys 1-1 UTC / Finalizado

Sport Huancayo 2-4 Melgar / Finalizado

Universitario 3-1 Cienciano / Finalizado

Lunes 28 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Los Chankas / Finalizado

Comerciantes Unidos 0-0 ADT / Finalizado

Cusco FC 0-1 Atlético Grau / Finalizado

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

- Cienciano vs Unión Comercio (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 2 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Germán Jara Contreras / Liga 1 Max)

- Atlético Grau vs César Vallejo (horario por confirmar / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- ADT vs Sport Boys (horario por confirmar / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

Domingo 3 de noviembre

- Alianza Lima vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

- Universitario vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Monumental / Liga 1 Max)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (horario por confirmar / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (horario por confirmar / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)