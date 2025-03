La Liga 1 2025 empezó sorprendiendo a los fanáticos del fútbol peruano. Tras cuatro fechas jugadas, Deportivo Garcilaso se ha posicionado como el líder absoluto del torneo, a falta de que Universitario y Melgar jueguen sus partidos pendientes. En este contexto, Erick Osores, famoso periodista deportivo, sorprendió al protagonizar un clip, que ya se convirtió en viral, en donde expresa su cariño y aprecio por el cuadro celeste de Cusco.

Erick Osores sorprende en vivo tras quitarse la casaca y enseñar la camiseta de un club de la Liga 1: “Está invicto”

“El líder del campeonato es Deportivo Garcilaso, le ganó hoy a Grau por 1-0. 10 puntos, está invicto, es una de las cinco o seis porterías invictas”, dijo Erick en medio de la transmisión en vivo del programa Erick y Gonzalo.

Asimismo, Gonzalo Núñez, periodista deportivo y amigo de Erick, agregó: “Ustedes no saben señores de Garcilaso, pero cuando mostraron la bandera de Erick fue un envión anímico para él alucinante”. Ante lo dicho por su colega, Osores volvió a destacar que Garcilaso ‘dormirá' puntero.

Erick Osores: ¿Qué dijo a su regreso a la tv tras varios meses de ausencia por grave enfermedad?

Erick Osores se presentó en junio del año pasado en el programa “El rincón del hincha” de América TV para la previa del partido de la selección peruana frente a El Salvador que sirve como preparación para llegar de buena manera a la Copa América 2024. Su regreso al set conmovió a sus compañeros que no dudaron en realizarle un video de bienvenida recopilando los mejores momentos más divertidos y significativos en su trayectoria como comunicador. Ante ello, el comentarista deportivo decidió pronunciarse al respecto.

“(...) Ante todo, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de un partido más de Perú. Es difícil lo que estamos pasando porque la gente ha perdido un poco de fe. La gente perdió la ilusión... La Copa América suele ser para la selección peruana un torneo de motivación; sin embargo, ahora el hincha está desconfiando. Lo que toca ahora es confiar y, por lo menos, ponerse del otro lado y saber que va a ser complicado. No hay que perder de vista esa condición”, dijo al inicio.

Tras ello, Óscar del Portal tomó la palabra y aprovechó para demostrar su alegría debido a la presencia de su amigo y compañero Erick Osores en la conducción del programa. “Venía un poco bajoneado por la selección, pero verte aquí me llena de entusiasmo, alegría y satisfacción. La verdad que América Televisión y América Deportes no es lo mismo sin ti. El que no se había dado cuenta, hoy ya se dio”, sostuv

El conductor deportivo solo tuvo palabras de agradecimiento a las personas que lo acompañaron en todo este difícil proceso. “Yo quiero aprovechar para agradecerle a la señal porque se ha portado extraordinariamente bien conmigo en este tiempo. Les agradezco a todas las personas que me han sostenido en este tiempo”, mencionó el periodista.

Erick Osores y 'Toño' Vargas en la previa del Perú - Colombia. Foto: @erickosores

Cuál es la programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Viernes 7 de marzo

- Alianza Universidad vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia / Liga 1 Max)

- Alianza Lima vs Ayacucho FC (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

Sábado 8 de marzo

- UTC vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio municipal Germán Contreras Jara / Liga 1 Max)

- Sport Huancayo vs ADT (15:30 horas / estadio IPD Huancayo / Liga 1 Max)

- Melgar vs Sporting Cristal (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / Liga 1 Max)

Domingo 9 de marzo

- Sport Boys vs Universitario de Deportes (15:00 horas / estadio por confirmar / GOLPERU)

- Cienciano vs Comerciantes Unidos (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Lunes 10 de marzo

- Atlético Grau vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Deportivo Binacional vs Juan Pablo II (19:00 horas / estadio Guillermo Briceño / Liga 1 Max)

Descansa: Cusco FC