Erling Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lidera a Noruega en el Mundial 2026 con goles, potencia física y una preparación de alto nivel. (Fuente: Andina)
Erling Haaland atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lidera a Noruega en el Mundial 2026 con goles, potencia física y una preparación de alto nivel. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

Erling Haaland llegó al Mundial 2026 con la presión de liderar a una Noruega que soñaba con volver a ser protagonista en una Copa del Mundo. Lejos de sentir el peso de las expectativas, el atacante respondió con actuaciones decisivas, goles importantes y un despliegue físico que lo consolidó como uno de los futbolistas más determinantes del torneo. Su rendimiento ha despertado el interés de especialistas, entrenadores y aficionados que buscan entender qué hay detrás de su extraordinario nivel.