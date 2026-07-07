El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. En ese contexto, una de las grandes figuras del torneo ha sido, sin duda, Erling Haaland, quien alcanzó los siete goles en la competencia con Noruega, igualando el registro de destacados jugadores como Kylian Mbappé y Lionel Messi. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los medios y de los seguidores en las últimas horas ha sido la pareja del delantero, sobre quien han surgido especulaciones respecto a una posible nacionalidad colombiana. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA NACIONALIDAD DE LA PAREJA DE ERLING HAALAND?

Luego del histórico triunfo de la selección de Noruega por 2 a 1 frente a Brasil, los medios deportivos han destacado la calidad y desempeño de Erling Haaland. No obstante, tras las celebraciones por el pase a los cuartos de final en el Mundial 2026, ha llamado la atención el constante apoyo de Isabel Haugseng Johansen, novia del delantero, con quien mantiene una sólida relación desde hace varios años y ha formado una hermosa familia. Así, en medio de las versiones que atribuyen a la pareja del delantero una supuesta nacionalidad colombiana, diversos medios internacionales señalan que en realidad nació en Bryne, en Noruega.

En cuanto a su historia de amor, Isabel comenzó a practicar fútbol desde su adolescencia, un deporte con gran arraigo en Noruega. Aunque conocía a Haaland desde hace varios años porque pertenecían al mismo club, fue recién en 2021 cuando ambos decidieron iniciar una relación que han mantenido alejada del foco mediático. Asimismo, la pareja recién tuvo a su primer hijo en diciembre de 2024 y, desde entonces, ha optado por mantener su vida familiar en privado. Sin embargo, la joven de 22 años suele acompañar al futbolista en algunos de sus compromisos deportivos, conforme comparte Hola.

¿QUÉ PAÍSES SERÁN SEDE DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

A pocos días de que concluya el Mundial 2026, la FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará de manera histórica y especial con motivo del centenario del torneo. Es decir, en esa oportunidad, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en España, Marruecos y Portugal. A pesar de que esta importante competición comenzó con la participación de 13 selecciones y tuvo como única sede a Montevideo, el medio CNN informó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para ampliar a 64 equipos esa edición, una medida que modificaría por completo el formato del torneo y que presentó formalmente en abril durante el 80° Congreso Ordinario de la Conmebol.

Eso no es todo, pues esta decisión se debería a que Uruguay fue elegido por ser la primera sede (1930) y el primer campeón del Mundial; mientras que Argentina, por haber disputado la primera final; y Paraguay, por albergar la sede principal de la Conmebol. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos tres países sudamericanos clasifiquen de manera directa por ser los anfitriones, se espera que el partido inaugural se juegue en el Estadio Centenario y que estas selecciones disputen sus respectivos encuentros de la fase de grupos como locales, acompañadas por el apoyo de sus hinchas. Por otro lado, la FIFA confirmó que Arabia Saudita será el único país anfitrión del Mundial 2034; aunque aún está por definirse si el torneo se disputará a finales de año para evitar las altas temperaturas características de la región.