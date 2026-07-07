Por Redacción EC

El Mundial 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, inició oficialmente y muchas selecciones de fútbol continúan enfrentándose para lograr el máximo objetivo que es ganar el ansiado trofeo de la FIFA. Por ello, en esta etapa decisiva y final de la competencia, los equipos buscan mostrar su mejor nivel y sus principales figuras suelen destacar en el campo, impulsadas por el incondicional apoyo de los hinchas que viven con intensidad esta gran fiesta del fútbol. En ese contexto, una de las grandes figuras del torneo ha sido, sin duda, Erling Haaland, quien alcanzó los siete goles en la competencia con Noruega, igualando el registro de destacados jugadores como Kylian Mbappé y Lionel Messi. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los medios y de los seguidores en las últimas horas ha sido la pareja del delantero, sobre quien han surgido especulaciones respecto a una posible nacionalidad colombiana. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.