A lo largo de los años, la figura de José Luis Carranza ha estado asociada a los grandes títulos logrados con camiseta crema, pero también a ese temperamento que hoy continúa generando polémica. El nuevo hecho protagonizado por parte del popular ‘Puma’, lo evidencia fuera de control, y agrediendo a tanto Pedro García durante clásico de la Copa Leyendas, como hincha ubicado en las gradas del Chamochumbi.

COPA LEYENDAS 2025: EL ESCÁNDALO QUE PROTAGONIZA EL ‘PUMA’ CARRANZA TRAS AGREDIR A PEDRO GARCÍA Y UN HINCHA UBICADO EN LAS GRADAS

Se jugaba una fecha más del Torneo Clausura de la Copa Leyendas, en esta ocasión la quinta jornada donde Universitario y los Íntimos disputaban el tradicional ‘clásico’, y el ‘Puma’ Carranza terminaría debutando con polémica incluida.

El partido se desarrollaba con normalidad rumbo a las semifinales de dicho certamen de Fútbol 7 (F7), cuando el histórico capitán ‘merengue’ le cometería falta a Pedro García, y a partir de esa acción puntual se generaría gresca que obligó la intervención de los encargados de seguridad, así como acción inmediata de propios compañeros.

Tras la ocurrencia del conato de bronca mientras estaba disputándose el Universitario vs. Íntimos de Copa Leyendas 2025 que acabaría igualado a 1, el ‘Puma’ Carranza abandonaría la cancha sintética del Chamochumbi, y hacia la tribuna también pasaría a dirigirse soltando una serie de improperios, levantando los brazos, entre otras actitudes finalmente viralizadas mediante redes sociales.

Con 61 años a cuestas, el 8 veces campeón con camiseta ‘merengue’, no solamente es reconocido y recordado por efectivamente sus títulos nacionales, sino también debido a un carácter cuya agresividad queda evidenciada a través de barridas y peleas como la ocurrida durante la fecha 5 del torneo de F7 disputado en Magdalena del Mar.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE JUEGA LA FINAL DEL CLAUSURA DE LA COPA LEYENDAS 2025 QUE PROTAGONIZA UNIVERSITARIO?

El 2025 llega a su final así como el Clausura de la Copa Leyendas F7 que tras apasionantes semifinales, ahora se apresta a culminar con la disputa de partido válido por el título entre Universitario del ‘Puma’ Carranza y La Misilera rosada.

Reconocidos exfutbolistas peruanos conforman ambas escuadras, y durante la jornada del jueves 11 de diciembre, estarán protagonizando el duelo que definirá al nuevo campeón de un torneo cuya expectativa trasciende, y logra visibilizarse mediante las tribunas copadas.

A partir de las 9 de la noche, y tras la disputa del tercer lugar entre el Sporting e Íntimos, Universitario medirá fuerzas contra La Misilera en el Coliseo Aldo Chamochumbi de Magdalena, y así contando con el ‘Puma’ Carranza entre sus convocados, buscará alzar el trofeo del Torneo Clausura de la Copa Leyendas por segundo año consecutivo.