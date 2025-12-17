Hoy son 12 los equipos que participan en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, y Olva Latino el club cuyas jugadoras han evidenciado su rechazo a las palabras vertidas por parte de Fernando Egúsquiza. El periodista de Latina viene siendo duramente criticado tras expresar insultante comentario hacia dicha institución, y más puntualmente dirigido a quienes la integran, y el sábado 13 de diciembre disputaban match frente a Deportivo Wanka.
EL INSULTO DE FERNANDO EGÚSQUIZA A LAS JUGADORAS DE OLVA LATINO Y POSTERIOR PEDIDO DE DISCULPAS
Las mejoras jugadoras del vóley peruano, terminan reuniéndose en una liga que genera gran expectativa semana a semana, y ahora tras insulto de Fernando Egúsquiza a integrantes de Olva Latino, se encuentra en el ojo de la tormenta.
Dicho club medía fuerzas contra Deportivo Wanka el sábado 13 de diciembre, y durante su desarrollo, el periodista de Latina que hace las veces de comentarista, lanzó un irrespetuoso comentario hacia ellas creyendo estar fuera del vivo, y mientras dialogaba acerca del propio match con Eduardo Romay.
“Debería ser 3-0, pero estas son medio huevonas, las de Olva”, dijo de manera pública y con micrófono abierto un Fernando Egúsquiza que es duramente criticado, y por lo mismo, ha hecho uso de sus redes sociales para ofrecer disculpas.
A través de historia compartida mediante Instagram, el periodista de Latina refiere que lamenta “haber causado incomodidad y malestar en toda la gente que cada fin de semana disfruta de este maravilloso deporte que es el vóley y con el cual me siento plenamente identificado”, no sin antes puntualizar que “fue una conversación por interno con mi compañero”.
Como parte del pedido de disculpas ofrecido a Olva Latino tras insulto a jugadoras, Fernando Egúsquiza acepta haber cometido un error expresándose de tal manera, y sin justificar el exabrupto, “me hago cargo y asumo la responsabilidad de lo que dije”.
EL COMUNICADO DE OLVA LATINO ANTE EL COMENTARIO VERTIDO POR FERNANDO EGÚSQUIZA
La jornada del 13 de diciembre Olva Latino venció 3-0 a Deportivo Wanka, pero antes de concretar dicho triunfo, las jugadoras del cuadro ganador, fueron objeto de insultante comentario realizado por Fernando Egúsquiza.
Tras lo ocurrido, la institución agraviada hizo uso de las redes sociales para expresar su “total rechazo y profunda indignación” frente a las expresiones vertidas a nivel nacional que “constituyen una falta de respeto inaceptable hacia nuestras deportistas, quienes representan al club con esfuerzo, disciplina y compromiso”.
"Exigimos a Latina Televisión una rectificación inmediata y las disculpas públicas correspondientes, así como medidas claras para garantizar que en futuras transmisiones se mantenga un trato profesional, responsable y respetuoso hacia todas las instituciones deportivas“, remarca Olva Latino mediante comunicado donde además refiere que el insultante comentario de Fernando Egúsquiza, promueve la desvalorización del deporte femenino.