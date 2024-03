¿Por qué Leao Butrón es tendencia tras reclamos de futbolistas de Alianza Lima contra el VAR?

Así reaccionó Alejandro Restrepo tras ser consultado sobre su continuidad en Alianza Lima

Este miércoles 13 de marzo se llevó a cabo el efrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano, como parte de la jornada 8 de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Fue un partido repleto de acciones y decisiones controversiales, entre las que resaltan la expulsión del delantero Hernán Barcos y que desató la furia de su esposa, Giuli Cunha.

¿Qué dijo la esposa de Hernán Barcos en redes sociales?

Durante el partido de ayer, el arbitro Daniel Ureta expulsó al capitán de Alianza Lima en el minuto 39, tras darle un codazo en el rostro a Paolo Fuentes. La decisión se tomó tras confirmar la agresión mediante el VAR. Sin embargo, también hubo una patada del delantero enemigo Carlos Garcés contra Juan Pablo Freytes y el VAR hizo caso omiso de ella.

Debido a ello, la respuesta de la madre de los dos hijos del ‘Pirata’ no se hizo esperar. Acudió a su perfil de Instagram donde, mediante una historia, compartió un tuit del exportero Leao Butrón que reflejaba su opinión. “Con lo visto ayer en el VAR y lo visto hoy, ¿por qué no evitamos gastos y entregamos la copa para que celebren todos los involucrados?”, se pudo leer.

¿Cuál fue la respuesta de Alianza Lima?

Por supuesto, no contentos con la situación, el equipo blanquiazul también se expresó al respecto. Después del partido, el entrenador Alejandro Restrepo apareció junto a su equipo en una conferencia de prensa. En ella arremetieron contra el referí Daniel Ureta. Los futbolistas Carlos Zambrano, Adrián Arregui y Sebastián Rodríguez afirmaron que el arbitraje del encuentro los perjudicó enormemente.

El mismo DT se refirió directamente a la situación. “Todos ustedes conocen mejor que yo a Hernán y saben que no es un tipo que responde así, algo tuvo que pasar ahí adentro”, fue lo que dijo Restrepo.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre la derrota de Alianza ante Cienciano?

Mr. Peet ‘estalla’ y arremete contra dirigentes de Alianza Lima tras derrota: “¿A los bolsillos de quién va a esa plata? Compren bien”. (Foto: captura de pantalla "A Presión")

Mientras tanto, el popular y polémico Peter Arévalo, mejor conocido como Mr. Peet, arremetió contra la directiva de los ‘blanquiazules’. “Manejando el mayor presupuesto de la Liga 1 tendrían que armar un plantel como en su momento y cuando gozaba el mayor presupuesto del fútbol peruano como lo armaba Sporting Cristal”, empezó diciendo Arévalo en “A Presión”, evidentemente indignado por la tercera derrota consecutiva de los ‘Íntimos’ en la Liga 1 Te Apuesto 2024.

Asimismo, el periodista manifestó sentirse molesto por las pocas posibilidad que tiene Alianza de reemplazar a alguno de sus jugadores titulares cuando la ocasión lo requiere. “Por eso, me extraña que cuando se caiga un jugador en determinada zona, no haya una pieza de recambio. Siento que Alianza tiene capacidad económica para armar un plantel numeroso. Si te has convertido en un equipo comprador, compren bien”.

Por último, Mr, Peet cuestionó a los directivos aliancistas. “Nadie fiscaliza eso. Nadie pregunta dónde está el trabajo de menores. Por qué en Alianza se van los chicos que aparentemente tienen futuro. Se van libres y terminan firmando por Platense, por ejemplo. De quién es esa obra y gracia de que los jugadores que aparentemente cumplen una buena actuación en divisiones menores, de repente se van libres. Y en Alianza no cae un mango, a los bolsillos de quién va a esa plata”.