Esta es la cantidad de goles que debe marcar Alianza Lima para ganar el Torneo Clausura 2024

Este fin de semana se podría definir quién será el campeón nacional de la Liga 1 2024. Universitario visitará a Los Chankas y, de ganar en Andahuaylas, se proclamará bicampeón nacional, salvo que Alianza Lima le gane a Cusco FC en Matute y lo supere en diferencia de goles, provocando así una semifinal y final. Pero, en caso los merengues y blanquiazules ganen sus respectivos duelos, ¿cuántas veces deberán anotar los dirigidos por Mariano Soso para ganar la segunda competencia del año en el fútbol peruano?

Lo primero que hay que tener en claro es que ambos clubes tienen la misma cantidad de puntos, pero la ‘U’ tiene +21 y los ‘blanquiazules’ tienen +15 anotaciones en diferencia de goles. Entonces, en caso de que ambos ganen en la última jornada, empezará a tener importancia este aspecto.

Si la ‘U’ vence a Los Chankas por 1-0, los aliancistas estarán obligados a ganas por una diferencia de 8 goles a Cusco FC. Si los merengues ganan 2-0, los victorianos necesitarán llevarse el triunfo ante los cusqueños por 9 goles de ventaja, y así sucesivamente.

Po lo tanto, muchos de los hinchas ‘íntimos’ le apuntan a que el cuadro de Andahuaylas le empate o le gane a Universitario, más que pensar en superarlos en la diferencia de goles. Sin duda alguna, lo que se espera es un final de fotografía en la última fecha del Torneo Clausura.

Erick Noriega viene siendo una de las figuras de Alianza Lima. (Foto: Agencias).

Carlos Zambrano genera polémica al llamar ‘fantasma’ a Sebastián Britos: “Casi le digo, quién te conoce, pero me aguanté”

“Le pedí disculpas a Britos de buena onda y me dijo: ‘Que yo lo hacía porque estaban las cámaras al lado’. (Aldo) Corzo estaba ahí y sabe cómo soy. Se termina el partido, y listo, compañeros”, empezó diciendo Carlos Zambrano en una entrevista para ‘Fútbol Champán’.

Zambrano es uno de los referentes de Alianza Lima versión 2024. (Foto: difusión)

Recordemos que el rudo defensor de Alianza se refiere a lo sucedido en el clásico de vuelta jugado en el Torneo Clausura. En aquel duelo, que finalizó con el triunfo merengue por 2-1, el golero de la ‘U’ se fue lesionado en una jugada en la que intervino también Zambrano.

Asimismo, el zaguero añadió: “Por dentro no podía creer lo que este ‘fantasma’ (Britos) me estaba diciendo. Casi le digo, quién te conoce, pero me aguanté”. Esta última frase, como se esperaba, generó polémica en redes sociales.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2024

Sábado 26 de octubre

Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima / Finalizado

César Vallejo 0-2 Carlos Mannucci / Finalizado

Domingo 27 de octubre

Unión Comercio 0-12 Sporting Cristal / Finalizado

Sport Boys 1-1 UTC / Finalizado

Sport Huancayo 2-4 Melgar / Finalizado

Universitario 3-1 Cienciano / Finalizado

Lunes 28 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Los Chankas / Finalizado

Comerciantes Unidos 0-0 ADT / Finalizado

Cusco FC 0-1 Atlético Grau / Finalizado

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2024

Jueves 31 de octubre

- Cienciano vs Unión Comercio (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Liga 1 Max)

Sábado 2 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Germán Jara Contreras / Liga 1 Max)

- Atlético Grau vs César Vallejo (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Max)

- Carlos A. Mannucci vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Mansiche / GOLPERU)

- ADT vs Sport Boys (horario por confirmar / estadio Unión Tarma / Liga 1 Max)

Domingo 3 de noviembre

- Alianza Lima vs Cusco FC (15:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

- Universitario vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Monumental / Liga 1 Max)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (horario por confirmar / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (horario por confirmar / estadio Alberto Gallardo / Liga 1 Max)