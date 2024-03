Cristiano Ronaldo sigue demostrando su vigencia cada fin de semana en el Al Nassr de Qatar. Hace unos días llegó a su gol 50 en dicho club y sus fanáticos no han parado de halagarlo. Sin embargo, en las últimas horas, provocando gran sorpresa, el portugués ha sido protagonista de reacciones de todo tipo luego de mostrar sus pies en una fotografía publicada en sus redes sociales. Aquí te vamos a contar cuál fue el motivo que desencadenó que se volviera viral esta situación.

Esta es la foto viral de los pies de Cristiano Ronaldo

El portugués subió una imagen a sus historias de Instagram que provocó la sorpresa de sus seguidores. En dicha fotografía se ve a Cristiano siguiendo un determinado plan de recuperación haciendo uso de un aparato. Sin embargo, llama la atención el estado de sus pies.

Los hinchas de ‘CR7′ no dudaron en resaltar que los pies del futbolista estaban maltratados e incluso hinchados, sobre todo la zona de los dedos. Cabe mencionar que es más común de lo que se cree que los jugadores profesionales sufran de este tipo de malestares.

(Foto: Instagram Cristiano Ronaldo)





¿Qué dijeron los cibernautas sobre los pies de Cristiano Ronaldo?

Los cibernautas manifestaron las siguientes opiniones: “Sorprendido, pensé que se cuidaba más”, “Pobre, seguro le duele el pie”, “Los sacrificios que tiene que hacer para ser el mejor”, “Los pies más valiosos del mundo también sufren”.

¿Cuál fue la polémica declaración de Cristiano Ronaldo?

En enero de 2024, se celebró los Globe Soccer Awards en Dubai y tuvo como principal invitado a Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr y selección de Portugal, quien elogió la liga saudita al señalar que es “más competitiva” que la francesa.

“Siendo sincero, creo que el campeonato saudita no es peor que el francés. Creo que es más competitivo”, afirmó el cinco veces ganador del Balón de Oro después de haber sido preguntado por el nivel de la Saudi Pro League.

“Pueden decir lo que quieran, solo es mi opinión y he jugado aquí un año, así que sé de lo que hablo”, añadió el veterano astro luso. “Creo que ahora somos mejor que el campeonato francés y continuamos mejorando”, sentenció.

Cuándo se retirará Cristiano Ronaldo

Además de compartir su opinión sobre la liga árabe en la ceremonia de los Globe Soccer Awards, el popular ‘Bicho’ también se animó por referirse a su retiro del fútbol e incluso dijo cuánto tiempo más le queda a su gran carrera futbolística.

“Con algunas cuestiones que he tenido a nivel personal y profesional me hacen pensar de una manera distinta, por eso siempre intento enfocarme en el presente, me siento bien, estoy bien, soy capaz todavía de hacer algunos goles, de ayudar a mi equipo, a la selección”,expresó frente a todo el mundo ‘CR7′.

“Así que seguiré, por ahora voy a seguir. ¿Cuándo voy a terminar? no lo sé para ser honesto, pero será pronto, 10 años más”,dijo entre risas Cristiano.

