Marcelo Bielsa es el técnico del momento en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El entrenador, que actualmente dirige a Uruguay con éxito, en base a las buenas actuaciones de la ‘Celeste, se ha convertido en uno de los estrategas más destacados del momento en nuestro continente. Sin embargo, lo que pocos saben es que el argentino también estudió otra profesión. Si eres seguidor del rosarino, aquí te vamos a contar todos los detalles sobre este tema que seguramente será de tu interés.

Esta es la otra profesión de Marcelo Bielsa

Bielsa terminó la carrera de Educación Física, la misma en la que también se desempeñó durante un corto tiempo. El exfutbolista se recibió en el Instituto Superior de Educación Física Nº 11 de Rosario, esto tras terminar su fugaz paso por las canchas de fútbol como jugador profesional, según Mdzol.

¿Qué más debes saber sobre la otra profesión de Marcelo Bielsa?

Una vez que ya poseía el título de profesor de Educación Física, el ‘Loco’, en el cargo de director del departamento de Deportes en la Universidad de Buenos Aires, construyó un combinado para competir en torneos internos. No obstante, esta labor fue interrumpida tras aceptar la propuesta que le hizo Newell’s. Fue en dicho club que empezó a trabajar en divisiones menores.

“Yo soy docente, profesor de educación física. Fui un futbolista frustrado y fracasado. Tras jugar cuatro o cinco partidos en la primera de Newell’s me di cuenta de que no podía ser futbolista de nivel. Me propuse entonces ser un entrenador de nivel. Y para lograrlo comprendí que el primer paso era convertirme en un especialista de la educación física, porque esa es la especialidad que se ocupa del movimiento del cuerpo humano. Sabía que en ese aspecto radicaba todo el secreto del fútbol”, señaló Bielsa en 1992 a la revista Minuto 90.

¿Qué resta por jugar en las Eliminatorias 2026?

Fecha 7:

Uruguay - Paraguay

Perú - Colombia

Brasil - Ecuador

Bolivia - Veneuzela

Argentina - Chile

Fecha 8:

Colombia - Argentina

Venezuela - Uruguay

Paraguay - Brasil

Chile - Bolivia

Ecuador - Perú

OCTUBRE 2024

Fecha 9:

Perú - Uruguay

Venezuela - Argentina

Bolivia - Colombia

Chile - Brasil

Ecuador - Paraguay

Fecha 10:

Uruguay - Ecuador

Colombia - Chile

Brasil - Perú

Paraguay - Venezuela

Argentina - Bolivia

NOVIEMBRE 2024

Fecha 11:

Uruguay - Colombia

Perú - Chile

Venezuela - Brasil

Paraguay - Argentina

Ecuador - Bolivia

Fecha 12:

Colombia - Ecuador

Brasil - Uruguay

Bolivia - Paraguay

Argentina - Perú

Chile - Venezuela

MARZO 2025

Fecha 13:

Uruguay - Argentina

Perú - Bolivia

Brasil - Colombia

Paraguay - Chile

Ecuador - Venezuela

Fecha 14:

Colombia - Paraguay

Venezuela - Perú

Bolivia - Uruguay

Argentina - Brasil

Chile - Ecuador

JUNIO 2025

Fecha 15:

Colombia - Perú

Venezuela - Bolivia

Paraguay - Uruguay

Chile - Argentina

Ecuador - Brasil

Fecha 16:

Uruguay - Venezuela

Perú - Ecuador

Brasil - Paraguay

Bolivia - Chile

Argentina - Colombia

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17:

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18:

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

¿Dónde ver las Eliminatorias 2026?

Aquellas personas que deseen ver las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 desde Perú, los canales encargados de transmitir todos los partidos de la selección peruana serán Latina, ATV (canal 9 y 709 en HD), América Televisión (canal 4 y 704 en HD) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 en HD).

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.