Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los referentes de Alianza Lima y se ha ganado el cariño de su propia hinchada, que en su momento pudo celebrar sus anotaciones. Sin embargo, este último fin de semana, el exseleccionado nacional se le ha visto visitando la sede deportiva de Universitario de Deportes, Campo Mar U, lo que dejó sorprendidos a los espectadores. La presencia de la ‘Foquita’ en dicha instalación no pasó desapercibida por el público, quienes lo aclamaban y le mostraban muestras de cariño. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ JEFFERSON FARFÁN VISITÓ LA SEDE DEPORTIVA DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

La visita de Jefferson Farfán a la sede de Campo Mar U se debió a que estuvo presenciando el torneo de menores en el que participa uno de sus hijos. Previo al inicio del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, el mundialista fue entrevistado por el canal “GOLPERU”, quien no dudó en referirse a la falta de apoyo a esta categoría del club íntimo para que lleguen al fútbol profesional en estos tiempos.

“Obviamente aquí surgen los valores, hay que apoya mucho al fútbol de menores. Creo que hay talento, solamente hay que darle el apoyo, darle las herramientas para que puedan cumplir sus sueños. Hay que ser conscientes que ahora todo se tiene más fácil, antes era un poquito más complicado, ahora se tienen mejores canchas”, dijo el exjugador del Schalke 04.

Jefferson Farfán se refirió a la falta de apoyo a la categoría menor del club íntimo para que lleguen al fútbol profesional. Foto: Captura GOLPERÚ

Asimismo, la ‘Foquita’ se atrevió a mandar un mensaje de aliento a los niños y jóvenes que desean ser jugadores profesionales, indicando que deben aprovechar las oportunidades que se les presentan y contar con una buena alimentación, que es la base para un deportista.

“Bueno, a los más chicos no desaprovechar estas oportunidades, yo creo que los chicos se la tienen que creer. Tiene que haber una buena alimentación, tiene que haber muchos factores que son importantes para el crecimiento de todo futbolista cuando empieza la carrera”, explicó el exdelantero peruano a dicho medio.

¿QUÉ DIJO JEFFERSON FARFÁN SOBRE LA INCLUSIÓN DE FRANCO NAVARRO Y WILMAR VALENCIA A ALIANZA LIMA?

Durante la entrevista, Jefferson Farfán, quien es hincha del club desde pequeño, no pudo evitar pronunciarse sobre los cambios recientes en el área deportiva de Alianza Lima, con la incorporación de Navarro como nuevo director deportivo y Valencia como el nuevo director de divisiones menores.

“Me parece espectacular. Han llegado personas con identidad aliancista que es Franco (Navarro) y Wilmar (Valencia), y esperamos que puedan hacer lo mejor por el club. Alianza tiene un ADN en el juego, eso no se puede cambiar, ahora se ve muy pocos jugadores de la cantera jugando”, sostuvo.

¿QUÉ OPINÓ JEFFERSON FARFÁN SOBRE JEAN FERRARI Y ALIANZA LIMA?

En diálogo con el programa ‘Fútbol Champán’, que se transmite por YouTube, Jefferson Farfán estuvo comentando junto a su compañero Roberto Guizasola acerca de su paso por el mundo del balompié. Durante la entrevista, Enrique de la Rosa, panelista del podcast, tocó el tema del plantel de Alianza Lima, y Farfán no dudó en mencionar que el club necesita identidad y dar oportunidad a los jóvenes de las divisiones inferiores, destacando el buen manejo dirigencial que tiene Jean Ferrari al mando de Universitario.

“Mira lo que está haciendo la U. Identidad pura. Jean Ferrari, Manuel Barreto, Piero Alva, Jorge Araujo... son de Universitario. Es identidad, ellos ya conocen lo que es la casa. Los jugadores que vienen de afuera tiene que conocer eso. ¿Quién se los muestra? Ellos, claro ejemplo”, dijo.

Asimismo, el ‘10 de la calle’ indicó que, hasta el momento, a Alianza le falta un jugador referente, pese a que le mencionaron a Hernán Barcos, considerado el mejor en las últimas temporadas con el cuadro blanquiazul y bicampeón del fútbol peruano. De esta manera, el exseleccionado nacional confesó que no va a alentar al Alejandro Villanueva de Matute por la carencia de identidad.

“Yo ni voy a Alianza Lima por eso, no sé quién manda. Yo no sé quién es el referente en Alianza Lima, es que es la verdad. ¿Quién es el referente en Alianza? (Hernán Barcos) no ha crecido en Alianza, ¿me entiendes? Nadie lo discute (su jerarquía), pero referencia en Alianza no hay nadie. Ni siquiera veo al profesor César Cueto, el Poeta, que es un ídolo”, explicó.