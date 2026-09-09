El nivel del fútbol peruano siempre genera muy grandes discusiones diarias entre los hinchas y los expertos deportivos, sobre todo cuando se compara directamente con el de otros países. Frente a este constante debate, la empresa de estadísticas Opta publicó su esperada lista actualizada con las mejores ligas del mundo, lo que ha provocado muchísimas reacciones sobre el nivel del deporte en Sudamérica y Europa. Mientras los equipos europeos más ricos dominan los primeros puestos gracias a sus grandes planteles llenos de estrellas, los torneos de nuestra región buscan hacerse un lugar firme y respetado en esta dura competencia global. Descubre exactamente dónde quedaron los torneos más importantes del planeta y en qué puesto aparece el fútbol peruano actualmente.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL TOP 5 DE LAS MEJORES LIGAS DEL MUNDO?

En la cúspide absoluta del listado destaca el torneo inglés de la Premier League, consolidado firmemente en el primer peldaño de preferencia. Detrás del certamen británico se ubican las competiciones de España con LaLiga, Alemania con la Bundesliga, Italia con la Serie A y Francia con la Ligue 1, formando el bloque de las cinco ligas más importantes del mundo entero.

Composición EC.

¿QUÉ TORNEOS SUDAMERICANOS DESTACAN EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS 30 MEJORES LIGAS DEL MUNDO?

El Brasileirao de Brasil se adueña de la sexta casilla general, erigiéndose como el campeonato más fuerte de toda Sudamérica según las métricas analizadas. El certamen argentino le sigue de cerca al ubicarse inmediatamente después, en la séptima posición del conteo global.

Más abajo en el listado, la liga colombiana asume un meritorio casillero en el puesto trece, seguida de cerca por el torneo ecuatoriano ubicado en la décima sexta casilla.

¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA LIGA 1 EN ESTE PRESTIGIOSO LISTADO?

Al revisar detalladamente el registro completo elaborado por la prestigiosa firma estadística, se constata que la máxima categoría del balompié peruano lamentablemente no figura dentro del codiciado grupo de las treinta mejores competiciones del planeta.

Mientras que otras naciones sudamericanas consiguen posicionarse con solidez gracias a la regularidad de sus clubes, el torneo incaico queda relegado fuera de esta selecta élite futbolística, evidenciando una brecha competitiva latente frente a las ligas más poderosas de la región.

La Liga 1 no aparece dentro del top 30 de mejores torneos del mundo. (Foto: LFP)

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES QUE APARECEN DENTRO DEL EXCLUSIVO TOP 30 MUNDIAL?

Inglaterra (Premier League) España (LaLiga) Alemania (Bundesliga) Italia (Serie A) Francia (Ligue 1) Brasil (Serie A) Argentina (Liga Profesional) Bélgica (Jupiler Pro League) Portugal (Primeira Liga) Inglaterra (Championship - Segunda división) Polonia (Ekstraklasa) Dinamarca (Superligaen) Colombia (Primera A) Japón (J1 League) Noruega (Eliteserien) Ecuador (Liga Pro) Suiza (Super League) Croacia (Prva HNL) Estados Unidos / Canadá (Major League Soccer) Paraguay (Primera División) México (Liga MX) Países Bajos (Eredivisie) España (LaLiga Hypermotion - Segunda división) República Checa (First League) Turquía (Süper Lig) Suecia (Allsvenskan) Rusia (Premier League) Alemania (2. Bundesliga - Segunda división) Chile (Primera División) Grecia (Super League)

¿BAJO QUÉ CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTADÍSTICOS SE ELABORA ESTE ESTUDIO GLOBAL?

El modelo evaluativo toma como base fundamental los Power Rankings, los cuales examinan rigurosamente a más de 13 mil instituciones deportivas distribuidas en más de 250 torneos alrededor del globo. La metodología implementada se apoya en el reconocido sistema Elo, al que se le integran correcciones específicas vinculadas a la diferencia de anotaciones y al grado de exigencia de cada certamen.

Finalmente, la evaluación considera variables como el promedio de nivel competitivo de los participantes, la actuación de los conjuntos más sobresalientes y la profundidad competitiva general, actualizando las cifras de manera constante tras cada compromiso disputado, según informa Infobae.