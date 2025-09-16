Alianza Lima quedó en el ojo de la tormenta tras una dolorosa caída por 4-3 frente a Deportivo Garcilaso en casa. Más allá del resultado, la forma en que se dejó escapar el partido encendió las alarmas en La Victoria. En este encuentro de la Liga 1, uno de los futbolistas más criticados fue Sergio Peña, y no solo por su bajo desempeño, sino también por su particular celebración de gol. En este grupo de detractores estuvo Reimond Manco.

¡Estalla la polémica! Reimond Manco ‘lapida’ a Sergio Peña tras su controversial festejo en el Alianza vs Garcilaso: “La fregaste”

Manco no se quedó callado y cuestionó duramente al volante tras su controvertida celebración en el tercer gol de Alianza Lima. El jugador blanquiazul, en medio del festejo, se llevó la mano a sus partes íntimas, un gesto que generó rechazo en redes sociales y que fue duramente criticado por el exseleccionado Sub-17.

“Sergio Peña no tuvo un buen partido. Amigo, estás perdiendo 4-2 de local, te cobran un penal para acortar distancia, fallas el penal porque lo fallaste y, gracias a Dios, te cayó el rebote. La metiste y celebrar así; no te gusta que te critiquen, no te gusta que hablen de ti de esa manera. No hagas cosas que después van a hacer que hablen de ti", empezó diciendo Manco en ‘Línea de 5.

“Si tú dices ‘que no critiquen a mis compañeros’, hasta por ahí se entiende, porque hay gente que tiene más aguante a las críticas y otras que son más reacias a las críticas. Después vas, haces un gol y te agarras ‘las que sabemos’, y pierdes el partido. Yo te quiero, amigo, pero la fregaste, eso no es así”, agregó el exJuan Aurich.

¿Qué más dijo Reimond Manco?

Asimismo, Manco marcó una diferencia entre Pedro Aquino y Erick Noriega, exvolante aliancista. “Aquino no es Noriega. Después de ver a Aquino en la posición de Noriega en este partido, me parece que Noriega está varios pasitos adelante.Uno esperaba que con Aquino la ausencia de Noriega no se sienta porque sabemos que es un jugador de selección y todo, pero le está costando”.

Resultados de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Viernes 12 de septiembre

UTC 0-1 Ayacucho FC (Finalizado)

Sport Huancayo 1-2 Los Chankas (Finalizado)

Sábado 13 de septiembre

Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II (Finalizado)

Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Domingo 14 de septiembre

Alianza Universidad 0-3 Cienciano (Finalizado)

Melgar 1-2 Universitario de Deportes (Finalizado)

Cusco FC 3-2 Sporting Cristal (Finalizado)

Descansa: Atlético Grau y ADT

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT vs UTC (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Las Américas de Ayacucho / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Por confirmar:

- Los Chankas vs Alianza Lima