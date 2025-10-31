Alianza Lima no pudo regalarle una alegría a su hinchada y quedó sin chances de ganar el título nacional, pues Universitario logró dicho objetivo hace algunos días en Tarma. Debido a esta complicada situación, Reimond Manco, exfutbolista, criticó duramente a algunos futbolistas del club blanquiazul y dio tres nombres que no deberían seguir la próxima temporada.

“Para mí no debería continuar, cerrado, Ceppelini.¿Por qué? Seguramente muchos me dirán ‘pero tú también salías’, es que no es por eso, porque salía o dejó de salir. En el campo tampoco ha demostrado lo que se supone que tenía que jugar”, empezó diciendo Manco en ‘A la Cama con el Rei’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Reimond Manco criticó duramente a dos futbolistas de Alianza Lima.

“Creo que también cuando trajeron a Gaspar Gentile, que no es lo mismo jugar en Cienciano que en Alianza Lima. La presión no es la misma, la hinchada, los colores, hay muchas cosas que hacen que no sea lo mismo”, agregó el popular ‘Rei’.

Asimismo, el exJuan Aurich dijo que Alianza debe definir cuanto antes si seguirán o no Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Además, exigió que contraten un jugador que le compita el puesto de titular a Kevin Quevedo.

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético 0-1 Cienciano / Finalizado

- Cusco FC 1-0 Atlético Grau / Finalizado

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal 0-1 Los Chankas / Finalizado

- UTC 3-2 Alianza Universidad / Finalizado

- ADT 1-2 Universitario / Finalizado

- Melgar 2-0 Sport Huancayo / Finalizado

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Programación de la fecha 17 del Clausura

Viernes 31 de octubre

20:00 Alianza Lima vs. Melgar

Sábado 1 de noviembre

13:00 Chankas CYC vs. Ayacucho

FC15:15 Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

18:00 Deportivo Garcilaso vs. ADT

Domingo 2 de noviembre

13:00 Alianza UDH vs. Cusco FC

15:30 Atlético Grau vs. Alianza Atlético

18:00 Cienciano vs. Juan Pablo II

18:00 Sport Boys vs. UTC