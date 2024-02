Paolo Guerrero sigue estando en el centro de la polémica tras su decisión de desvincularse de César Vallejo. El delantero señaló que, debido a unos mensajes con intenciones extorsivas hacia su madre, prefirió dar marcha atrás en su objetivo de jugar por el cuadro poeta. Sin embargo, cabe mencionar que la institución norteña había accedido desde un primer momento a diversas exigencias del atacante, entre las que estaban, por ejemplo, brindarle mayor seguridad a él y a su familia.

Estas fueron las exigencias de Paolo Guerrero para firmar por César Vallejo

Richard Acuña, presidente del club universitario, fue entrevistado por RPP y detalló que su institución estaba dispuesto a cumplir con todo lo que pidió el ‘Depredador’, por lo que no admite que la inseguridad sea un motivo de fuerza mayor que le impida a Guerrero cumplir con el contrato.

“Nosotros como institución, desde el día 1 que contratamos a un jugador, nos preocupamos en la seguridad de ellos y su familia, no solo por ser Paolo, sino de todos los jugadores. Tengan la plena seguridad que en todo momento hemos accedido a todos los requerimientos necesarios para que la llegada de Paolo sea de la mejor, puesto que imaginarán que existe una gran expectativa de la afición trujillana, de los hinchas, de los auspiciadores mismos que apostaron para que él sea parte de este proyecto deportivo, y de parte de todos los colaterales que significan la incorporación de un jugador de su jerarquía”, dijo Acuña en primera instancia.

Luego, el directivo dio más detalles sobre las exigencias que les hizo llegar Paolo para firmar por César Vallejo. “Estaba previsto su llegada para el sábado 10 de febrero. Se hicieron todas las coordinaciones necesarias. Hubo una solicitud por un tema familiar y por su menor hijo para que pueda llegar a Trujillo, con todos los cuidados necesarios para su esposa y sus hijos. Quiero agradecer públicamente a los auspiciadores, que fueron los que decidieron apostar en alquilar ese avión de Río a Trujillo para que pueda llegar, pero lamentablemente no se podrá.

Qué más dijo Richard Acuña sobre la exigencias de Paolo Guerrero para jugar por César Vallejo

Asimismo, Acuña aseguró que se tenía planificado el lugar en el que viviría Paolo y su familia. “También se alquiló una casa en Trujillo, y obviamente todos los colaterales que significaba la llegada de un jugador como Paolo, y obviamente la alerta que significaba para nosotros respecto al trabajo de seguridad. Sentimos que tenemos el pleno trabajo planificado para cumplir con las necesidades de cualquier deportista que quiera ser parte de la institución. Se habló hasta de los colegios que son parte de las necesidades que tiene como padre de familia”.

¡No lo quiere! Histórico exjugador de la selección peruana descarta a Paolo Guerrero en Alianza: “Por los años es difícil jugar bien”

Luego de disputarse el clásico nacional entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la tercera fecha del apertura de La Liga 1, uno de los que estuvo presente fue José ‘Patrón’ Velásquez que decidió brindar una entrevista para la plataforma digital Tato y Luis, donde se refirió sobre Paolo Guerrero y la situación del club de sus amores en el torneo nacional.

El ‘Patrón’ fue consultado sobre la presunta incorporación del delantero de la selección peruana a Alianza tras encontrarse sin equipo, por lo que el exfutbolista mencionó que por la edad de dicho jugador no podría desarrollarse bien y de esta manera descartó tal posibilidad. “Paolo prácticamente está con cierta edad realmente. De hecho, por los años es bien difícil jugar bien”, sostuvo.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para comentar acerca del último clásico en la cual Alianza Lima no pudo conseguir una victoria como local, sumando así su primera derrota en el campeonato. “Ha ganado el que realmente ha jugado mejor. No veo en Alianza que marquen la diferencia, ninguno de los jugadores. Es para preocuparse, tienen que conseguir jugadores que marquen la diferencia y no veo a ninguno”, detalló para dicho medio.

