No cabe duda de que Erick Noriega fue uno de los jugadores más destacados e indiscutibles del plantel de Alianza Lima, ganándose el cariño y admiración de los hinchas. De hecho, su buena actuación y rendimiento en partidos trascendentales ha generado que sea observado por importantes clubes en el extranjero, por lo que fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de Gremio de Brasil. El hecho no pasó desapercibido en medios internacionales, como fue el caso del periodista argentino Martín Liberman, quien resaltó y elogió las cualidades del peruano. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO MARTÍN LIBERMAN SOBRE EL FICHAJE DE ERICK NORIEGA A GREMIO?

Gremio de Brasil presentó en conferencia de prensa a Erick Noriega como su nuevo flamante fichaje para la presente temporada del Brasileirao, en la que se desembolsó 2 millones de dólares por el 80 % de los derechos económicos del peruano, asegurando su vínculo contractual hasta finales de 2028. Tras su llegada, el defensa de la selección peruana indicó que se siente motivado de seguir creciendo futbolísticamente y espera aportar toda su experiencia a favor de su nuevo equipo. Esta buena noticia no pasó desapercibido internacionalmente que no tardaron en pronunciarse.

@movistar_deportes Erick Noriega sorprendió en su presentación oficial como nuevo jugador de Grêmio al hablar de manera muy fluida el portugués. Además, fue consultado sobre el puesto en el que prefiere jugar en la cancha. ⚔🗣🇧🇷 📌 El ex Alianza Lima llega al 'Tricolor' como refuerzo para disputar el Brasileirão y con contrato hasta finales de 2028. 📹: Grêmio TV ♬ sonido original - Movistar Deportes

Este es el caso de Martín Liberman, quien argumentó que ha estudiado ha profundidad al exjugador de Alianza Lima, por lo que aseguró que tendrá un buen desempeño y dará que hablar en Gremio. Inclusive, el periodista deportivo manifestó que el popular ‘Samurái’ tiene una gran capacidad de adaptación al estilo de juego del conjunto brasileño. “Erick Noriega jugó muy bien contra Boca Juniors. ¿Se acuerdan? Si lo tengo perfectamente visto, ojalá que le vaya muy bien en Gremio. Muy bien juega Noriega, me acuerdo que contra Boca jugó muy bien”, sostuvo Liberman mediante su canal de YouTube.

Por ello, en medio de una gran expectativa por el debut del peruano, según medios brasileños, Erick Noriega podría salir al campo en la fecha 22 del Brasileirao este domingo 31 de agosto, cuando Gremio enfrente a Flamengo en el histórico estadio Maracaná. No obstante, también se contempla la posibilidad de que su estreno se postergue aún hasta el próximo 14 de septiembre, en el duelo ante Mirassol, previo al clásico gaúcho frente a Internacional.