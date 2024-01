Este es el gran objetivo de Christian Cueva en el 2024

Luego de su corto tiempo en Alianza Lima, donde no tuvo un buen rendimiento por diferentes motivos, entre ellas la fuerte lesión en la rodilla siendo criticado por la prensa local y los propios hinchas. Y es que, Christian Cueva se encuentra afrontando un nuevo reto en su carrera profesional como presidente de uno los equipos que jugarán el FUTMAX League, torneo de fútbol 7 realizado por Carlos Zambrano. Aquí, el popular ‘Aladino’ no dejó pasar el momento para revelar el futuro equipo que integraría tras finalizar el vinculo con el cuadro victoriano.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE CHRISTIAN CUEVA ESTE 2024?

En la primera edición de ‘FUTMAX League’, estuvieron presentes varios personajes, como fue el caso de Christian Cueva que decidió revelar para todo el público su próximo objetivo y equipo que integraría durante este año. El volante nacional afirmó que luego de operarse la rodilla en el extranjero regresará a su club Al Fateh de Arabia Saudita.

“Es un tema muy sensible para mí. Estar en Alianza fue lindo porque yo también soy hincha. En esta última temporada, prácticamente tuve que no jugar los últimos partidos. Lo más importante para mí es operarme para recuperarme. Creo que tengo la cabeza mucha más clara. Los golpes que pasan en la vida no son por las puras. He tenido mi familia al lado y eso me fortalece mucho. Me opero y después regreso a mi club en Arabia Saudita. Mi objetivo es regresar a la selección. Es lo único que tengo en mente. Los años pasan y quiero disfrutar el fútbol mucho más”, dijo.

Como se sabe, Al Fateh pasó a Christian Cueva a Alianza Lima por seis meses, por lo que cuando se haya terminado el préstamo, el mediocampista nacional tendrá que regresar al equipo saudí, con el que tiene contrato aún hasta junio de 2025.

CHRISTIAN CUEVA FUE PRESENTADO EN FUTMAX LEAGUE

Este jueves 11 enero, Christian Cueva fue presentado como uno de los flamantes presidentes y socio de uno de los equipos que estarán participando en la ‘FUTMAX League’, torneo de fútbol 7 que es organizado por Carlos Zambrano, Rafael Cardozo y otros personajes. “Estoy contento de estar acá y por este nuevo emprendimiento que estamos teniendo. Esperemos que este 2024 venga con muchas sonrisas”, señaló el volante.

¿DE QUÉ TRATA FUTMAX LEAGUE?

La Futmax League es un espacio para todos los fanáticos del fútbol, y más ahora que tendrá un programa especialmente dedicado, con una duración de una hora y llamado Futmax, donde se podrá comentar y analizar toda la acción y emoción de los 12 equipos integrantes.

Y es que, todos los equipos que participan están conformados por un plantel de 10 jugadores y los partidos duran 20 minutos por lado. El campeonato se llevará a cabo los sábados y domingos, a su vez, el programa permitirá observar lo mejor de dichas fechas los martes y jueves a las 6:00 p. m. -repetición a las 9:00 p. m.- mediante la Liga 1 y Liga 1 Max.

Durante la emisión del programa se podrá analizar jugadas, goles y entrevistas a los protagonistas, con la chispa característica de personajes como el Loco Vargas, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Rafael Cardozo, Fiorella Retiz, Cuto Guadalupe, César BK e influencers invitados.

Finalmente, los martes el programa ofrecerá lo mejor de la fecha, mientras que la edición de los jueves se brindará las últimas novedades de cara al siguiente duelo, con mucha información y análisis anticipados de lo que se espera en los siguientes encuentros.