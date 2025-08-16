Alianza Lima consiguió un triunfo clave en Matute al superar a Universidad Católica de Ecuador en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo íntimo se impuso con dos goles de Alan Cantero, delantero que ingresó en la segunda mitad y se convirtió en la figura del partido.

Sin embargo, tras la victoria, el técnico blanquiauzl Néstor Gorosito no solo destacó el resultado y el doblete del atacante, sino también el desempeño de un joven mediocampista recién incorporado al club, a quien colocó como titular y del que aseguró que será pieza fundamental en la selección peruana durante la próxima década. A continuación, te contamos de qué futbolista se trata.

¿QUIÉN ES EL JUGADOR QUE RECIBIÓ LOS ELOGIOS DE GOROSITO?

El entrenador argentino se refirió a Alessandro Burlamaqui, mediocampista de 22 años que posee nacionalidad peruana, brasileña y española. El futbolista llegó a inicios de julio al conjunto blanquiazul procedente del Intercity de España, club en el que realizó toda su formación y donde había desarrollado su carrera profesional antes de arribar a Lima. Además, ya tuvo participación con las divisiones menores de la selección peruana, aunque todavía no ha debutado en el primer equipo nacional.

Alessandro Burlamaqui. (Foto: GEC)

¿QUÉ DIJO GOROSITO SOBRE EL VOLANTE?

En conferencia de prensa, el estratega argentino no escatimó en elogios hacia el mediocampista. “Alessandro Burlamaqui será jugador de selección por 10 años. Es mérito de Franco Navarro”, afirmó, reconociendo también al director deportivo de Alianza Lima por impulsar su fichaje. Para Gorosito, el volante posee el talento suficiente para consolidarse a largo plazo en el combinado patrio.

Alessandro Burlamaqui también tuvo algunos entrenamientos con la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE ALESSANDRO BURLAMAQUI?

Desde su arribo a La Victoria, Burlamaqui ha disputado cinco encuentros oficiales: cuatro en el Torneo Clausura de la Liga 1 y uno en la Copa Libertadores. En total, acumula 337 minutos en el campo. Su rendimiento ha convencido al comando técnico, que decidió incluirlo desde el arranque en el choque internacional frente a Universidad Católica.

Por otro lado, el periodista Kevin Pacheco adelantó que podría ser una de las novedades en la lista de convocados de Óscar Ibáñez para la fecha FIFA de septiembre, marcando su posible debut en la selección absoluta tras las recientes actuaciones con Alianza Lima, según recoge el diario La República.

Alessandro Burlamaqui. (Foto: Getty images)

¿CUÁNDO JUGARÁ ALIANZA LIMA EL PARTIDO DE VUELTA ANTE U. CATÓLICA?

El choque de revancha entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador se disputará el próximo miércoles 20 de agosto, a las 7:30 p. m. (hora peruana), en la ciudad de Quito. El vencedor de esta llave clasificará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.