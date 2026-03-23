Por Redacción EC

La ‘Gloria Eterna’ buscará nuevamente ser alcanzada por los 32 equipos participantes de la Copa Libertadores, mientras la misma cantidad intentará lo propio, pero para situarse en lo más alto de una Sudamericana 2026 que según la CONMEBOL, llegará a cifra récord en cuanto a montos otorgados se refiere. Tras llevarse a cabo el tradicional sorteo de la fase de grupos para ambos torneos, dicho organismo rector del fútbol a nivel regional dio a conocer cuánto es lo que le entregará a los clubes, y por diversos conceptos como parte de los premios distribuidos para incentivarlos, y asimismo reconocer el mérito deportivo.

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