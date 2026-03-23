La ‘Gloria Eterna’ buscará nuevamente ser alcanzada por los 32 equipos participantes de la Copa Libertadores, mientras la misma cantidad intentará lo propio, pero para situarse en lo más alto de una Sudamericana 2026 que según la CONMEBOL, llegará a cifra récord en cuanto a montos otorgados se refiere. Tras llevarse a cabo el tradicional sorteo de la fase de grupos para ambos torneos, dicho organismo rector del fútbol a nivel regional dio a conocer cuánto es lo que le entregará a los clubes, y por diversos conceptos como parte de los premios distribuidos para incentivarlos, y asimismo reconocer el mérito deportivo.

ESTOS MONTOS SON LOS QUE OTORGARÁ LA CONMEBOL A CLUBES QUE PARTICIPEN EN LA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA 2026

La participación de 64 clubes regulados por parte de la CONMEBOL, nuevamente se hará efectiva en 2026, y divididos entre la Libertadores y Copa Sudamericana que contarán con incremento de montos otorgados por diversos conceptos.

A través de redes sociales y página web de manera oficial, dicho organismo que preside Alejandro Domínguez, dio a conocer los detalles entorno al otorgamiento de premios que terminarán aumentando de cara a inicio de nuevo año de competencias.

Con relación a los campeones de cada certamen, te contamos que la CONMEBOL le otorgará 25 millones de dólares a quien resulte ganador de la final de la Libertadores 2026, y 10 millones a ese club que levante la ‘Otra Mitad de la Gloria’.

Evidenciando cifras récord e históricas para el fútbol sudamericano, el organismo rector a cargo de Alejandro Domínguez también precisa el otorgamiento de los siguientes montos, y hasta por partido ganado en fase de grupos:

LIBERTADORES

- Incentivo al mérito deportivo por partido ganado en Fase de Grupos, 340 mil dólares

SUDAMERICANA

- Incentivo al mérito deportivo por partido ganado en Fase de Grupos, 125 mil dólares

“La distribución total de premios superará los USD 220.000.000, consolidando el crecimiento sostenido del torneo”, remarca la CONMEBOL a través de nota publicada acerca del otorgamiento de incentivos, y la forma como plantea reconocer el mérito deportivo a través de incremento monetario muy particular e histórico para tanto la Libertadores como Copa Sudamericana.

LOS GRUPOS QUE CONFORMAN LA COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA 2026

COPA LIBERTADORES 2026

- Grupo A

Flamengo (Brasil), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cusco FC (Perú), y Deportivo Independiente Medellín (Colombia)

- Grupo B

Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia)

- Grupo C

Fluminense (Brasil), Bolívar (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) e Independiente Rivadavia (Argentina)

- Grupo D

Boca Juniors (Argentina), Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador)

- Grupo E

Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), Santa Fe (Colombia) y Platense (Argentina)

- Grupo F

Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), Junior (Colombia) y Sporting Cristal (Perú)

- Grupo G

Liga de Quito (Ecuador), Lanús (Argentina), Always Ready (Bolivia) y Mirassol (Brasil)

- Grupo H

Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay), Rosario Central (Argentina) y UCV FC (Venezuela)

COPA SUDAMERICANA 2026

- Grupo A

América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú)

- Grupo B

Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela) y Juventud (Uruguay)

- Grupo C

Sao Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile)

- Grupo D

Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay)

- Grupo E

Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia) y Botafogo (Brasil)

- Grupo F

Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay) y Deportivo Riestra (Argentina)

- Grupo G

Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile) y Barracas Central (Argentina)

- Grupo H

River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela)

Rumbo a la final de Montevideo que figura programada para el 28 de noviembre, la CONMEBOL confirma que el inicio de la fase de grupos de la Libertadores 2026, se producirá la semana del 7 de abril, y entre el 14 y 16 la fecha 2 hasta llegar a fines de mayo cuando junto a la Sudamericana de manera paralela, termine completándose la etapa regular mediante la sexta jornada.

El 11 de agosto arrancarán los octavos de final en busca de la ‘Gloria Eterna’, mientras del 21 al 23 de julio inicia lo propio, pero para quienes anhelan la otra mitad consagratoria a nivel continental, e intentarán llegar a la ciudad de Barranquilla.