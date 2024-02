Este es el motivo por el que Paolo Guerrero se arrepintió de jugar en César Vallejo, según Eddie Fleischman

Luego de varios idas y vueltas, Paolo Guerrero cumplirá su contrato y jugará por César Vallejo en este 2024. De esta manera, el ‘Depredador’ debutará en el fútbol peruano y la expectativa es grande de parte de los aficionados de la Liga 1. En este contexto, Eddie Fleischman, reconocido periodista a nivel nacional, se animó a contar, según su perspectiva, cuál fue el motivo por el que el delantero se había arrepentido de fichar por la institución trujillana.

El comunicador fue entrevistado por Beto Ortiz. En este espacio señaló que los argumentos de Paolo entorno a la inseguridad y a las amenazas que recibió su madre no son tan sólidos. Esto, como se esperaba, generó reacciones de todo tipo en redes sociales.

“Él dice que el mismo día que firma (2 de febrero) empiezan las amenazas; sin embargo, el señor César Acuña es el que hace público el tema el 15 de febrero. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Por qué no el día siguiente de haber recibido las amenazas? Decir ‘oye, he firmado, pero mira lo que me ha pasado’”, empezó diciendo el popular ‘Colorado’ en “Beto a Saber”.

Además, Eddie dejó a entrever que le resulta extraño que justo Paolo se haya arrepentido de ir a Trujillo cuando Alianza Lima se quedó sin Pablo Sabbag, delantero colombiano que se perderá gran parte de la Liga 1 tras lesionarse.

“Los tiempos calzan. Ahora, antes de la lesión de Pablo Sabbag, Bruno Marioni, que es el gerente deportivo de Alianza, dijo que Paolo Guerrero no estaba en los planes, tenemos el plantel completo. Después, el mismo Marioni dijo que Paolo Guerrero no está en los planes porque tiene un vínculo contractual con otro equipo. Allí limitan las responsabilidades de Alianza. Si se libera del contrato, quizás Alianza lo quiera contratar, pero qué curioso que todo esto se da cuando Alianza empieza a pensar que necesita reemplazar a su delantero lesionado por otro”, añadió Fleischman.

Cabe mencionar que esta conversación entre Fleischman y Ortiz se dio antes de que se oficializara que Paolo jugará por César Vallejo.

El conductor de “Amor y Fuego” decidió leer el mensaje en vivo y en directo en dicho programa. El ‘Depredador’ le recriminó al comunicador y le señaló que los mensajes de extorsión que recibió su mamá “no son un juego”.

“No le hizo gracia de lo que opinamos y me escribió un poco indignado, me mandó un recorte de Trome y me dice que " esos mensajes no son un juego, no puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti, no sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre”, empezó diciendo ‘Peluchín’.

Asimismo, Gonzáles añadió: “Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona roja en nuestro país como lo es Tarapoto y él tuvo la valentía y osadía para muchos nunca abandonar. Incluso tuvo que escaparse en la propia camioneta de los secuestradores para llegar a Lima y tenerlo que ir a recogerlo del aeropuerto, sin zapatos, de esos temas tengo para contarte varias cosas Paolo, de las que he vivido con mi familia”.

Pese a lo sucedido, el comunicador decidió increparle a Paolo por no haber tomado sus precauciones antes de firmar su vínculo contractual con la entidad norteña. “Me imagino que esto te debe asustar, pero tampoco se puede por ser Paolo Guerrero aprovechar del arrastre popular para tú no haber evaluado algo y firmar un contrato y pretender que ese contrato se dé por anulado. No está bien, todos tenemos un contrato que hay que cumplirlo, como lo tengo con Willax, si las cosas cambian en el camino o si salen a la luz cosas más tangibles que no hemos evaluado, es algo que debiste evaluar tú previamente de estampar tu firma”.

