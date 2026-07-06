Mientras continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026 tras liderar la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final, Erling Haaland también acapara titulares por su faceta como empresario. El atacante del Manchester City decidió ir más allá de los tradicionales contratos publicitarios y se convirtió en accionista de Kknekki, la empresa que fabrica las bandas elásticas para el cabello que utiliza desde hace años para mantener su característico peinado.

La decisión no fue casual. Antes de invertir, Haaland ya era usuario habitual del producto y confiaba en el potencial de la marca. En lugar de limitarse a promocionarla, optó por adquirir una participación en la compañía, una estrategia que le permite beneficiarse directamente del crecimiento del negocio y del aumento de las ventas impulsadas por su popularidad mundial.

El peinado que se convirtió en un negocio millonario

El cabello recogido de Erling Haaland es uno de los rasgos más reconocibles del fútbol internacional. Aprovechando esa identidad visual, la marca Kknekki lanzó campañas comerciales en las que el delantero se convirtió en uno de sus principales embajadores, fortaleciendo el posicionamiento de la empresa en mercados de Europa y Asia.

La estrategia ha dado resultados. El crecimiento de la compañía y la expansión de sus productos en distintos países incrementaron el valor de la inversión realizada por el futbolista. De esta manera, Haaland obtiene beneficios no solo por su imagen, sino también como socio de una empresa que continúa ganando presencia internacional.

Una visión empresarial que va más allá del fútbol

El delantero noruego forma parte de una nueva generación de deportistas que buscan diversificar sus fuentes de ingresos. En lugar de depender exclusivamente de su salario y de los contratos de patrocinio, Haaland apuesta por participar directamente en negocios con potencial de crecimiento, una estrategia que ya siguen otras grandes figuras del deporte mundial.

Su éxito en el campo también impulsa el valor de su marca personal. Cada gol con Noruega y cada actuación destacada en el Mundial 2026 aumentan la exposición mediática del futbolista, lo que repercute positivamente en los negocios asociados a su imagen. El impacto comercial de Haaland demuestra cómo el rendimiento deportivo puede convertirse en una poderosa herramienta para generar oportunidades empresariales.

Haaland construye una fortuna dentro y fuera de la cancha

Con apenas 25 años, Erling Haaland ya figura entre los futbolistas más influyentes del planeta. A sus millonarios ingresos como jugador del Manchester City se suman patrocinios, derechos de imagen e inversiones estratégicas que fortalecen su patrimonio y lo consolidan como una marca global.

Su participación en Kknekki refleja una tendencia cada vez más común entre las estrellas del deporte: transformar su popularidad en activos de largo plazo. Mientras sigue haciendo historia con Noruega en el Mundial 2026, Haaland también demuestra que su olfato para los negocios puede ser tan efectivo como el que exhibe frente al arco rival.

Por qué su negocio encaja perfecto con su marca personal

El éxito de las ligas para el cabello no es casualidad: encajan con la estética y el relato que rodea a Haaland. Su imagen de “androide” goleador con cola alta es fácilmente reconocible, y muchos jóvenes quieren imitarla, lo que crea un mercado natural para accesorios vinculados a ese look.

Además, se trata de un producto accesible frente a otros símbolos de lujo (autos, relojes, ropa de diseñador): por unos 28 euros, cualquier fan puede comprar algo directamente asociado a su ídolo, una estrategia que democratiza el vínculo comercial. En términos de branding, Haaland logra que su marca personal no solo se asocie a grandes sumas de dinero, sino también a detalles cotidianos que lo acercan a la vida diaria de sus seguidores.

VIDEO RECOMENDADO: