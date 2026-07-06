Además de brillar con Noruega en el Mundial 2026, Erling Haaland ha convertido uno de sus rasgos más distintivos en un exitoso negocio que impulsa su patrimonio. (Fuente: FOX Sports)
Además de brillar con Noruega en el Mundial 2026, Erling Haaland ha convertido uno de sus rasgos más distintivos en un exitoso negocio que impulsa su patrimonio. (Fuente: FOX Sports)
Por Redacción EC

Mientras continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026 tras liderar la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final, Erling Haaland también acapara titulares por su faceta como empresario. El atacante del Manchester City decidió ir más allá de los tradicionales contratos publicitarios y se convirtió en accionista de Kknekki, la empresa que fabrica las bandas elásticas para el cabello que utiliza desde hace años para mantener su característico peinado.