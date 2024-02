Paolo Guerrero es tendencia en este momento en Perú. Y, lamentablemente para sus seguidores, no precisamente por sus proezas en la cancha, sino más bien por la posibilidad de que rescinda contrato con César Vallejo, club que lo anunció como su flamante refuerzo hace algunos días. En este contexto, Reimond Manco, exjugador y conductor de un programa de YouTube, señaló que el verdadero motivo por el que Alianza Lima no se interesó en contratar al ‘Depredador’.

Este es el verdadero motivo por el que Alianza Lima no fichó a Paolo Guerrero, según Reimond Manco

En el programa “Cojo y Manco”, Reimond aseguró que la razón por la que el club blanquiazul no se interesó en Guerrero es por la presencia de Hernán Barcos en el plantel dirigido por Alejandro Restrepo.

“Lo que pasa es que en Alianza Lima hasta que Hernán Barcos siga ahí, dudo mucho que vayan a traer un nueve de renombre. Pasó con Paolo Guerrero, no lo traen porque Barcos está ahí, definitivamente, ese es el motivo”, comentó el popular ‘Rei’.

¿Qué dijo Horacio Zimmerman sobre lo dicho por Reimond Manco?

En sintonía con lo mencionado por Manco, Horacio Zimmerman, periodista que comparte este espacio digital con el exJuan Aurich, agregó: “No es un motivo de especulación porque cuando he hablado con gente cercana a Alianza Lima, porque yo hice un video de las cuatro razones por las que Paolo Guerrero debería regresar a Alianza Lima, y evidentemente una de las razones es que encaja en el perfil del nuevo futbolista que quiere Alianza que es ser profesional, pero ¿qué es lo que me decían? Que no puedes tener a Barcos ni a Guerrero juntos, no es por edad”.

Por último, Manco señaló que, si tuvieran que elegir entre Paolo y Barcos, elegirían al capitán de Perú si estuviera en su mejor momento futbolístico. “Paolo si en estos momentos estuviera en su “prime”, yo creo que entre los dos (Entre Barcos y Guerrero), estoy seguro que eligen a Paolo”.

Reimond Mancó y su dura acusación contra un jugador de Alianza Lima: “es el cáncer”

En medio de un diálogo con Zimmermaan sobre el rendimiento del conjunto blanquiazul en la última final ante Universitario, en la que los ‘íntimos’ cayeron 2-0, Manco señaló que hay un futbolista que no le hace bien al vestuario aliancista.

“Siempre la pita se corta por el lado más débil. Ya lo critiqué a Mauricio Larriera, pero ahora no es que lo vaya a defender. Ya no es novedad que esté ‘Chicho’ Salas y lo saquen, que venga otro y pase lo mismo. Puede ser que la molestia es general y no necesariamente es con el técnico. El problema no pasa por el entrenador, sino por uno o dos jugadores que te tiren el grupo y para su conveniencia”, comenzó diciendo Manco.

Luego, el exAlianza Lima añadió: “La estoy dejando picando, porque he estado en un camerino. La molestia y el grupo está partido, pero no por el entrenador que venga, porque puede venir Guardiola y será igual”.

Por último, Reimond aseguró lo siguiente: “Mi punto de vista es que hay un jugador que es el cáncer y entrenador que venga no va a funcionar porque mientras no lo saques, eso va a seguir igual”.

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.