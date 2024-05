Este es el verdadero significado de la ‘Garra Crema’ para Juan Carlos Oblitas: “La hinchada estaba ahí y eso te levantaba”

En la actualidad, Juan Carlos Oblitas, es uno de los mejores atacantes de la historia de Universitario de Deportes. El ‘Ciego’, como es conocido popularmente en el mundo deportivo, logró jugar 9 temporadas donde salió cuatro veces campeón con el cuadro crema (1969, 1971, 1974 y 1985). Precisamente, hace poco el exfutbolista estuvo presente en un conversatorio en la cual explicó lo que es la ‘Garra Crema’, resaltando la grandeza del club. Todas sus declaraciones en esta nota.

¿QUÉ DIJO JUAN CARLOS OBLITAS SOBRE LA ‘GARRA CREMA’?

Juan Carlos Oblitas se presentó en un conversatorio de jugadores emblemáticos de Universitario de Deportes en la Universidad de Lima, donde estuvo hablando sobre su paso por el club crema y lo especial que es para él la ‘Garra Crema’. El exseleccionado mencionó con mucho entusiasmo la importancia de la hinchada en los partidos y la superioridad de la ‘U’ a lo largo de estos años.

“La ‘Garra Crema’ es especial porque tú puedes ir perdiendo y poder estar muy mal y la hinchada estaba ahí y eso te levantaba. Yo por ejemplo soy muy contrario a eso de que cuando gana la U es solamente por la garra, no, la garra es intrínseca para la U gane o pierda, la garra está ahí. Si tú ganas es porque eres mejor que el otro equipo y no solamente por la garra ya que es un plus más y eso es lo que ha hecho la grandeza de Universitario, viene de ahí”, dijo el exdelantero.

¿QUÉ DIJO OLIVER SONNE SOBRE JUGAR EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES O ALIANZA LIMA?

Oliver Sonne brindó una entrevista al medio ‘Pase Filtrado’ que se transmite por medio de YouTube, donde estuvo charlando sobre diferentes temas. Entre sus declaraciones no dejó pasar el momento para comentar que es hincha del Silkeborg, club donde radica actualmente. No obstante, también confesó cuál es el club europeo que es fanático desde muy niño.

“Mi preferido es el equipo en el que juego ahora (risas). Creo que esa es la respuesta política. Sin embargo, si estamos hablando de todo Europa, Arsenal (de la Premier League) es el que siempre he apoyado desde niño”, dijo Sonne al principio de la entrevista.

Asimismo, los presentadores del programa aprovecharon el momento para realizarle una pregunta algo incomoda al defensa nacional acerca de la supuesta oportunidad de jugar en la Liga 1, ya sea con la camiseta de Universitario de Deportes o Alianza Lima. Ante ello, Sonne no cerró las posibilidades de integrar algún club peruano, pero prefirió no revelar el nombre por estos momentos.

“Si me gustaría jugar en la Liga 1. No diré en qué equipo. ¿Alianza Lima? ¿Universitario? Por eso no lo diré, pero no, a mi me familia y a mí nos encanta el Perú y obviamente cuando sea mayor, ojalá tenga mucha experiencia con la selección peruana, entonces, ¿por qué, no?”, sostuvo para dicho medio muy entusiasmado.