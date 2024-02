Tras un inicio perfecto en Torneo Apertura 2024, Universitario cedió sus primeros dos puntos por Liga 1 Te Apuesto jugando en condición de visitante ante el UTC que dirige Carlos Ramacciotti. Precisamente, el DT argentino de 68 años sorprendió en la previa al partido que acabó igualado en Cajabamba al referirse tajantemente sobre Aldo Corzo, capitán merengue, y su aparente injerencia en la toma de decisiones arbitrales. Te contamos qué ocurrió entre ambos durante el compromiso válido por la fecha 5, y cuál fue el polémico gesto realizado por el entrenador del ‘Gavilán del Norte’ en contra del defensor crema.

QUÉ GESTO REALIZADO POR CARLOS RAMACCIOTTI EN CONTRA DE ALDO CORZO CAUSÓ POLÉMICA DURANTE EL UTC VS UNIVERSITARIO

La previa de todo partido de fútbol profesional trae consigo declaraciones, comentarios dirigidos al rival de turno, y también mensajes puntuales hacia jugadores como los expresados por el DT de UTC, Carlos Ramacciotti, hacia Aldo Corzo, el capitán de Universitario, que según su apreciación es recurrente la intención que tiene de condicionar el arbitraje en la Liga 1 Te Apuesto.

El sábado 24 de febrero desde las 3 de la tarde finalmente el ‘Gavilán del Norte’ recibió al vigente campeón peruano en un partido válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024, que generó polémica debido a una acción en particular realizada por el entrenador argentino cuando corría el minuto 25 del primer tiempo aproximadamente.

Al final, la opinión vertida por Carlos Ramacciotti sobre Aldo Corzo antes del UTC vs Universitario no quedó solamente en palabras, ya que el reportero a ras de cancha de la Liga1 Max, Eduardo Combe, contó que el DT del conjunto cajamarquino había llevado un silbato en un bolsillo de su buzo y al momento de verlo reclamando un foul en contra, él decidió sacarlo para mostrárselo aunque sin éxito alguno porque el capitán merengue no habría llegado a observarlo.

Tras realizar el polémico gesto, el entrenador argentino de 68 años recibió el llamado de atención del cuarto árbitro ubicado en zona técnica, quien detectó la presencia del objeto de color amarillo en su mano izquierda, y le pidió que no lo use ni lo vuelva a sacar.

Según la versión del reportero de la Liga1 Max, Carlos Ramacciotti se quejaba constantemente cada vez que cobraban falta a favor de Universitario, y en una oportunidad puntual hasta alcanzó a recriminarle a Aldo Corzo por “hacer tiempo”.

De manera muy curiosa, y luego del cruce verbal con el cuarto árbitro, Walter Zambora, el silbato amarillo pasó a convertirse en un caramelo de limón, tal y como lo reveló el periodista Eduardo Combe en plena transmisión del UTC vs Universitario.

QUÉ HABÍA DICHO CARLOS RAMACCIOTTI SOBRE ALDO CORZO EN LA PREVIA DEL UTC VS UNIVERSITARIO

Un día antes del UTC vs Universitario programado para jugarse en Cajabamba por la fecha 5 del Apertura 2024, Carlos Ramacciotti habló con el panel de L1 Radio para referirse al duelo en sí, y mientras destacaba que la ‘U’ “tiene un equipazo”, nombró a Aldo Corzo como un jugador que busca “sacar ventaja” en su condición de capitán.

“Lo único que le digo por acá es que si va a agarrar el silbato y va a dirigir el partido, que no juegue y haga de referí”, manifestó el controversial DT argentino del ‘Gavilán del Norte’, resaltando la forma en la cual según su apreciación el defensor crema de alguna forma busca incidir en el arbitraje mediante reiterados reclamos y acercamientos a los jueces principales.

Carlos Ramacciotti continuó cuestionando el accionar de Aldo Corzo, y lanzando finalmente una advertencia donde previo al UTC-Universitario expresaba que “no se lo vamos a permitir que se pase de la raya”.

UTC VS UNIVERSITARIO: LA PALABRA DE JEAN FERRARI ACERCA DEL POLÉMICO GESTO REALIZADO POR CARLOS RAMACCIOTTI EN CONTRA DE ALDO CORZO

Tras el punto sumado en Cajabamba luego de un 0-0 que igualmente dejó sensaciones positivas por mantener el invicto y arco en cero por quinta fecha consecutiva, el plantel de Universitario retornó a Lima, y la polémica protagonizada por Carlos Ramacciotti fue materia de preguntas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Así como Horacio Calcaterra, el administrador del club merengue, Jean Ferrari, también se pronunció acerca del controversial tema que compromete a Aldo Corzo, señalando en principio que “estamos ya acostumbrados a esta clase de situaciones, acá el problema es que lo diga directamente el entrenador, debería controlarse y que la emoción no le gane”.

“Yo creo que no debe enfocarse o hablar en particular de alguien”, terminó puntualizando sobre las declaraciones previas vertidas por un Carlos Ramacciotti que estuvo en el ojo de la tormenta durante el último fin de semana e incluyó públicamente hasta un silbato de color amarillo.