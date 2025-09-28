La ‘brutalidad’ muchas veces nos hace cometer acciones que traen como consecuencia, el repudio o la risa desmedida por parte del internauta. Es en este caso puntual que el popular ‘Chevaristo’ y Silvio Valencia, hoy continúan llamando la atención de medios de prensa incluso internacionales, tras protagonizar pelea viralizada mediante redes sociales, y por lo cual hasta el histórico futbolista de Alianza Lima, Juan José Jayo Legario, ha emitido opinión brindando punto de vista puntual que te compartimos a continuación.

ESTO DIJO JUAN JOSÉ JAYO LEGARIO ACERCA DE LA PELEA VIRAL ENTRE ‘CHEVARISTO’ Y SILVIO VALENCIA

Desde algunos años, y más precisamente luego de que entramos en cuarentena por coyuntura sanitaria, el lanzamiento de programas deportivos emitidos mediante YouTube empezaron a viralizarse, y periodistas como ‘Chevaristo’ y Silvio Valencia, a ganar mayor notoriedad desde un perfil confrontacional que hoy los tiene en el ojo de la tormenta.

Una edición más de “Mira lo que habla” que tiene como conductora a Clelia Francesconi, generó debate luego de la eliminación de Alianza Lima a manos de la Universidad de Chile, siendo en esta situación puntual que ambos panelistas empezaron a enfrascarse en dimes y diretes subidos de tono que terminaría con Evaristo Cruz propinándole puñete al popular ‘Sensei’.

La pelea empezó a viralizarse, y aunque inmediatamente el programa deportivo de “Erick & Gonzalo”, salió del vivo, las imágenes todavía circulan a través de redes sociales, y ante la consulta del público, hasta Juan José Jayo Legario de “Estudio Fútbol”, ha emitido opinión restándole total importancia a lo sucedido entre ambos.

“No opinamos de esas cosas”, expresó de manera tajante el histórico futbolista de Alianza Lima, dando a entender con sus gestos también que la gresca entre ‘Chevaristo’ y Silvio Valencia, no representa un tema del cual deba hablarse o debatirse pese a la ‘brutalidad’ evidenciada.

Cabe resaltar, que tras lo sucedido en vivo y en directo mientras intercambiaban opiniones acerca de la eliminación de Alianza Lima de la Sudamericana 2025, ambos polémicos periodistas, hicieron uso de sus redes para expresarse con respecto al bochornoso incidente, y mediante comunicados, hasta pedir disculpas.

EL COMUNICADO DE SILVIO VALENCIA TRAS SER AGREDIDO POR ‘CHEVARISTO’ EN “MIRA LO QUE HABLA”

Las reacciones no han tardado en hacerse públicas luego de la pelea viral protagonizada por ‘Chevaristo’ y Silvio Valencia durante emisión de una edición más del programa llamado “Mira lo que habla”.

Si bien cada vez que analizan o confrontan algo, los dos suelen levantarse la voz, por ejemplo, nunca habían llegado a agredirse físicamente y menos a nivel nacional, razón por la cual el popular ‘Sensei’, hoy emite comunicado compartido públicamente brindando su descargo sobre la gresca que ha dado la vuelta al mundo de manera literal.

“Decirle ‘puneño’, como suele decírsele a este periodista en las diversas redes sociales en las que interactuamos, no alude un insulto, sino que responde a una necesidad de regresarlo a su realidad, a que acepte su nacionalidad, y defienda su posición con argumentos sólidos y técnicos”, manifiesta en un principio Silvio Valencia acerca del término utilizado para referirse a ‘Chevaristo’, y habría motivado el enojo causante del puñete recibido durante edición de “Mira lo que habla” de “Erick & Gonzalo”.

A propósito del bochornoso incidente que incluso ha captado la atención de medios internacionales como Diario AS, entre otros chilenos, el popular ‘Sensei’ aprovechó la ocasión mediante comunicado para pedirle disculpas “a toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía”, y asimismo evitar la generación de mayor polémica pese a considerarse “víctima de un acto violento”.

De todos modos, aclaro q siempre pensé que estábamos fuera del aire; estaba convencido. Igual está mal mi reacción, pero me fueron llevando, estaba siendo muy agredido y hasta discriminado. Pido públicamente disculpas a toda la comunidad. No tiene q volver a pasar. Saludos a tods — Chevaristo (@EvaristoCcoicca) September 26, 2025

Con respecto a la otra parte, es decir, ‘Chevaristo’, resulta importante destacar que para él la pelea viral representa un “momento triste” que no pudo evitar, y es que a través de X, compartió sus sensaciones argumentando que “los que me conocen saben que soy un tipo pacífico, que hago pelear mis ideas con argumentos y desde el respeto“, pero en esta oportunidad “me fueron llevando, estaba siendo muy agredido y hasta discriminado”.